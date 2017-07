Svak avslutning av Tutta i PGA-mesterskapet

Etter en opptur lørdag, da Tutta brukte bare 66 slag på runden, ble det en betydelig nedtur på søndagens avsluttende runde.

Den norske golfstjernen startet med en birdie på sitt andre hull for dagen, men i andre halvdel av runden ble det tre bogeyer. Dermed endte hun runden to slag over par.

Tutta endte til slutt på delt 25.-plass med 282 slag totalt. Hun har ikke vunnet en turnering på LPGA-touren siden juni 2015.

Amerikanske Danielle Kang vant turneringen med totalt 271, mens canadiske Brooke M. Henderson ble nummer to totalt, bare ett slag bak. Chella Choi fra Sør-Korea ble nummer tre etter å ha startet sisterunden svært dårlig, og endte med 274 slag totalt i turneringen.

