Wawrinka utslått av Wimbledon

Sveitseren, som endte på annenplass i Roland-Garros så sent som i midten av juli, gikk på et tidlig tap i den ærverdige gressturneringen i Storbritannia mandag.

Medvedev, som er seedet som nummer 49 i verden, møter dermed belgiske Ruben Bemelmans i annen runde.

Wawrinkas forsøk på avansere videre ble hemmet som følge av en skade i hans venstre kne. Sveitseren måtte ha en ispose på skadeområdet halvveis i kampen.

- For et år siden var jeg ranket som nummer 250. Dersom noen sa til meg at jeg kom til å vinne på Centre Court om et år, ville jeg sagt at de tullet, sa Medvedev etter kampen og passet på å kysse Wimbledon-gresset.

Murray trygt videre

Verdensener Andy Murray viste lite tegn til sine hofteproblemer da han slo Alexander Bublik 6-1, 6-4, 6-2 i første runde i tennisturneringen Wimbledon.

Murray måtte trekke seg fra to oppvisningskamper i forkant av turneringen som følge av en trøblete hofte og det var knyttet stor spenning til skottens forfatning før mandagens åpningsrunde.

Der slo han kasakhstaneren Bublik komfortabelt etter tre sett. I annen runde møter han Dustin Brown, mannen som slo ut Rafael Nadal for to år siden.

En annen som sliter med hofteproblemer, er Nick Kyrgios. Han slet såpass mye i kampen mot Pierre-Hugues Herbert at han måtte underveis i det andre settet. Da lå han under 3-6, 4-6.

Rafael Nadal er i likhet med Murray også videre til annen runde. Spanjolen tok seg av amerikaneren John Millman og vant 6-1, 6-3, 6-2.

Williams slo Mertens

I kvinneklassen avanserte Venus Williams til annen runde etter å ha slått Elise Mertens 7-6 (9-7), 6-4 mandag. Williams har vunnet turneringen hele fem ganger tidligere.

37-åringen har fått en tung opptakt til årets turnering. Tennisstjernen er dypt berørt etter at en mann døde som følge av en bilulykke hun var involvert i.

Simona Halep og Elina Svitolina er klar for annen runde i turneringen. De slo henholdsvis Marina Erakovic og Ashleigh Barty.

