Henrik Ingebrigtsen i rute etter operasjonen

Det er tre uker siden Ingebrigtsen la seg på operasjonsbordet for å få orden på hamstringproblemene som har plaget ham i lengre tid. Det markerte slutten på denne friidrettssesongen – og starten på opptreningen for å komme tilbake til neste sesong.

Skal vi tro far og trener Gjert Ingebrigtsen, går alt etter planen med 26-åringen.

– Faktisk i overkant av hva vi kunne forvente. I dag (mandag) er det første dagen med trening.

Full trening i oktober

Nå har den eldste løperbroren i Ingebrigtsen-flokken satt i gang med et treningsopplegg som er lagt opp sammen med det medisinske apparatet, en opptreningsplan som skal følges fram til oktober.

– Med den planen som nå er lagt, er det snakk om 1. oktober. Han kan begynne å løpe igjen første uken i august, og etter åtte uker med løping så skal han være tilbake i full trening igjen, sier Gjert Ingebrigtsen til NTB.

Etter mange år som toppidrettsutøver har kroppen til Henrik Ingebrigtsen en restitusjonsevne som er relativt bra.

– Han har ingen smerter relatert til operasjonen. Så dette kommer til å gå veldig bra hvis det fortsetter i samme retning som nå. Han vil komme tilbake på toppnivå relativt raskt, sier faren.

I disse dager trener Ingebrigtsen tre økter hver dag. Først en treningsøkt i basseng, deretter motorikk, bevegelighet og styrke midt på dagen, før kveldsøkta inntil videre består av rolig gange. Så langt etter operasjonen har det gått mest i motorikk, bevegelighet og styrke.

Solid fysisk form

– Det har gått fort, og det har gått veldig bra, sier pappa Ingebrigtsen, som ikke er overrasket over hvor rask framgang sønnen har hatt etter operasjonen.

– Det vi har sett fra tidligere skader er at restitusjonsgraden for en aktiv utøver er veldig bra. Han var veldig godt trent da han tok operasjonen, det beste han noen gang har vært fysisk. Og det er et godt utgangspunkt når det siste du gjør før du legger deg på operasjonsbordet er å trene. Så forutsetningene har vært veldig, veldig bra, sier han.

Nå handler det om ikke å bli for ivrig, men holde seg til planen som er lagt.

– Han får ikke lov til å forsere noen ting med mindre det er avklart, avslutter Gjert Ingebrigtsen.

(©NTB)