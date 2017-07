Tiger Woods ferdig med intensivt rehabiliteringsprogram

Woods opplyser selv via Twitter at han nylig har gjennomført et intensivt program på en privat klinikk.

– Jeg vil fortsette å jobbe med dette sammen med legene mine, familien og venner. Jeg er veldig takknemlig for all støtte jeg har fått, skriver Woods.

I slutten av mai ble han pågrepet av politiet da han ble funnet sovende bak rattet i bilen sin. Dette skjedde i nærheten av hjemmet hans i Jupiter i delstaten Florida. Det ble ikke funnet alkohol i 41-åringens blod, men han forklarte at han hadde blandet ulike reseptbelagte medisiner.

Woods har slitt med både ryggsmerter og søvnproblemer, og det er medisiner for disse vanskene han er blitt avhengig av.

9. august skal golfprofilen med 14 majortitler møte i retten i forbindelse med episoden der han ble funnet sovende med bilen i gang.

