Kan bli kjørt for Boasson Hagen i spurten

Cavendish veltet stygt etter å ha blitt truffet av albuen til den slovakiske superstjernen Peter Sagan kort før målgang på tirsdagens etappe. Briten traff reklameskiltene med voldsom kraft og kom til Team Dimension Datas lagbuss med smerter i skulderen og en finger som måtte sys.

Senere på kvelden kom bekreftelsen at han måtte bryte.

Åpent

Det betyr at laget står igjen uten en klar mann å kjøre for i spurten. Mark Renshaw er normalt den siste som trekker opp Cavendish i Dimension Data-toget, men det er ikke utenkelig at det blir kjørt for Edvald Boasson Hagen når det nå venter to flate etapper som kan ende med massespurt.

Det vet også nordmannen selv.

- Det er åpent. Vi har ikke snakket om det ennå, vi har konsentrert oss om dagens etappe, sa 30-åringen til NTB like etter målgang på onsdagens femte etappe.

Der kom han seg med i det rette bruddet, men måtte se hovedfeltet, med BMC i front, spise opp hele forspranget til utbryterne inn i den siste bakken før mål.

Sagan også ute

Nå venter to flate etapper som vil passe spurterne godt. Der kan det også se lysere ut med tanke på etappeseier til enten Alexander Kristoff eller Boasson Hagen ettersom både Cavendish og Peter Sagan er ute av Tour de France-sirkuset.

Sistnevnte ble kastet ut av treukersrittet etter albuen som traff Cavendish.

(©NTB)