Kvitová ute av Wimbledon

Tsjekkeren, som har vunnet turneringen to ganger tidligere, røk overraskende ut mot amerikaneren Madison Brengle etter å ha tapt 3-6, 6-1, 2-6.

Kvitová, som var bookmakernes favoritt til å vinne årets turneringen, spilte sin andre Grand Slam-turneringen etter at hun ble friskmeldt etter å ha blitt utsatt for et knivoverfall i sitt eget hjem.

Mot Brengle onsdag måtte hun ha medisinsk hjelp i løpet av det tredje settet, men 50 upressede feil gjorde det umulig å slå den amerikanske jenta.

Williams avanserte

Venus Williams avanserte derimot til tredje runde da hun vendte til seier mot kinesiske Wang Qiang (4-6, 6-4, 6-1).

37-åringen tapte det første settet, men maktet å snu det til hennes fordel takket være en solid avslutning på kampen.

Williams møter nå japanske Naomi Osaka i neste runde. Hun slo hun tsjekkiske Barbora Strýcová.

Murray enkelt videre

På herresiden brukte Andy Murray kun 96 minutter på å slå sin tyske motstander Dustin Brown med relativt overlegne settsifre 6-3, 6-2, 6-2.

Nå venter italienske Fabio Fognini i neste runde.

- Han startet veldig godt, sa Murray om Brown og la til at tyskeren hadde gode returballer innledningsvis.

- Så fort jeg brøt han i det første settet følte jeg momentumet var med meg. Jeg startet å forutse ballene han kom til å slå litt raskere, fortalte skotten.

Murray har slitt med en trøblete hofte i opptakten til Grand Slam-turneringen, men gjentok onsdag at hoften ikke plager han så langt.

- Jeg føler med bra. Forhåpentligvis fortsetter det slik.

(©NTB)