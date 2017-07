Sagan kastet ut av Tour de France

Den fjerde etappen ble svært dramatisk og endte i intens juryvirksomhet i målområdet i franske Vittel. Ved 19-tiden, rundt to timer etter målgang, kom juryleder Philippe Marien til pressesenteret for å meddele om avgjørelsen som akkurat var tatt.

Den var av det drastiske slaget.

Superstjernen Peter Sagan får ikke sykle flere etapper i årets Tour de France som følge av episoden noen meter før målstreken. TV-bildene viste at Dimension Data-spurter Mark Cavendish ble truffet av Sagans albue og fikk et særdeles ublidt møte med reklameskiltene og den franske asfalten.

Det valgte rittjuryen å slå svært hardt ned på.

Juryleder Marien opplyste at Sagan diskvalifiseres «for å ha satt andre ryttere i fare, inkludert Mark Cavendish og de øvrige som var involvert i krasjen».

Reglementet åpner for diskvalifikasjon i «alvorlige tilfeller».

Oppgitt Cavendish

En liten halvtime etter målgang tirsdag kom først en melding om Sagan var plassert sist på etappen og ilagt 30 sekunders tidsstraff. I rundt én time var det reaksjonen mot slovaken. Deretter kom den overraskende beskjeden om at superstjernen ikke får sykle det som gjenstår av årets ritt.

Dermed kan Sagan, som vant mandagens etappe til Longwy, se langt etter flere etappeseirer i Frankrike de neste ukene. Slovaken har heller ikke muligheten til å vinne den grønne poengtrøya for sjette gang på rad og tangere tyske Erik Zabels Tour de France-rekord.

Cavendish-velten og etterspillet den medførte var naturlig nok det store samtaleemnet i Vittel etter tirsdagens etappe. Briten selv ble sendt på røntgen, og ved 23.30-tiden kom beskjeden om at han må stå av Tour de France med kravebeinsbrudd.

Det var en ny nedtur for mannen som tidligere denne sesongen mistet tre måneders trening på grunn av kyssesyke. Cavendish ble klar til Tour de France med et nødskrik.

Godt forhold

Om episoden som sendte ham ut av Touren, sa Dimension Data-profilen:

– Jeg har et godt forhold til Peter Sagan, men den albuen … Jeg må snakke med ham om den.

Sagan oppsøkte selv Dimension Data-bussen etter etappen og snakket med Cavendish. Slovaken hevdet han ikke visste at rivalen kom på utsiden av ham.

– Det var litt hans feil, litt min feil. Men jeg er lei meg for at Cavendish gikk i bakken. Jeg har snakket med ham og sagt unnskyld, sa den regjerende verdensmesteren.

Tirsdag kveld ventet et tallrikt pressekorps tålmodig på Bora-lagets hotell i håp om at Sagan ville kommentere beslutningen om å utestenge ham fra rittet. Det gjorde slovaken aldri.

I stedet ble det opplyst fra lagets pressetalsmann at det ikke vil bli gitt kommentarer rundt avgjørelsen før onsdag.

Sint teamsjef

Dimension Data-leiren var i harnisk etter spurtdramaet. Da teamsjef Douglas Ryder møtte NTB og det øvrige pressekorpset var han tydelig på at Sagans handlemåte var uakseptabel.

– Jeg vet ikke hva som gikk gjennom Sagans hode, men det er åpenbart at de så hverandre, og at han visste at han (Cavendish) var der. Det sa Sagan i et intervju også, sa Ryder.

På direkte spørsmål om han tror Sagan brukte albuen mot Cavendish med vilje, lød samtidig svaret:

– Det vet jeg ikke. Det må dere spørre ham om. Jeg håper det ikke, sa en tydelig irritert Dimension Data-sjef.

Boasson følte med lagkameraten

Alexander Kristoff hadde Peter Sagan foran seg over målstreken, men ble flyttet opp på andreplass bak franske Arnaud Démare etter diskvalifikasjonen.

Til procycling.no sier Katjusja-profilen at han synes juryens avgjørelse er «ganske tøff».

– Ja, jeg synes egentlig det, men den albuen han satte var heller ikke noe som hører hjemme ute ved barrierene, sier 29-åringen.

Edvald Boasson Hagen følte mest av alt med lagkamerat Cavendish etter målgang.

– Jeg gjorde bare min jobb og så deretter at han lå på bakken da jeg kom forbi, sa han til NTB.

