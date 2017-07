Taus Jakob Ingebrigtsen etter lekkasjen som involverer broren

Torsdag kom nyheten om at blant andre VG sitter på dokumentene der Henrik Ingebrigtsen får merkelappene «sannsynligvis dopet» og to ganger «blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves». Dokumentene skal stamme fra våren 2016. Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) beklaget lekkasjen torsdag kveld.

Ingebrigtsen har aldri testet positivt for et forbudt stoff. De lekkede dokumentene fastslår ikke at nordmannen er dopet, men indikerer kun at varslingslampene hos IAAF begynte å lyse på grunn av 26-åringens blodverdier.

Kun noen timere senere enn nyheten sprakk, løp yngstebror Jakob Ingebrigtsen 5000 meter under Boysen Memorial på Bislett stadion.

Etter løpet, som han vant overlegent på tiden 13.49,54, var han taus om situasjonen rundt broren.

På spørsmål om han har pratet med Henrik om det som har skjedd, svarte han følgende til NTB før han sa at han ikke hadde noen ytterligere kommentar.

– Folk blir testet jevnt og trutt, og sånn skal det være.

På Bislett torsdag løp 16-åringen inn til seier på 5000 meter. Tiden er i tillegg godt under kravet til U20-EM i Grosetto.

– Formen er kjempebra, men jeg hadde ikke som mål å ta meg så veldig ut i dag, sa han.

Løpet på Bislett kom dagen etter at han og broren Filip har vært i høyden.

– Jeg startet litt rolig og hvis jeg kjente at jeg hadde mer igjen på sisterunden, så skulle jeg kjøre på. Og det gjorde jeg.

Det kunne tilskuerne på Bislett bevitne. Ut på den siste langsiden tok han kommandoen og fyrte opp publikum like før han passerte målstreken først.

– Man må jo skape litt stemning. Det er gøy å få med publikum.

