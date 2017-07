Brun til semifinale i Luzern

Bergenseren vant sitt innledende heat klart på tiden 7.17,08. Det var over seks sekunder raskere enn toer Uncas Batista fra Brasil. I kvartfinalen senere fredag ble han nummer to i sitt heat, noe som holdt til semifinaleplass. Rajko Hrvat fra Slovenia var raskest i Bruns kvartfinaleheat. Han var over mål på tiden 7.22,83, mens Brun krysset mållinjen på 7.25,87. Brun ror semifinale lørdag. Der går de tre beste i hver semifinale videre til A-finalen.

Kjetil Borch og Olaf Tufte vant sitt innledende heat i dobbeltsculler. De er også klare for semifinale lørdag etter å ha parkert de øvrige lagene i heatet.

I dobbeltsculler for kvinner ble det 5.- og sisteplass for Thea Helseth og Marianne Madsen. De rodde på tiden 7.11,23 og havnet nesten ti sekunder bak nest svakeste lag i heatet.

Kris Cato Tohn havnet også sist i forsøksheatet i singlesculler. Hans tid, 7.29,78, var nesten halvminuttet bak heatvinner Thomas Barras fra Storbritannia.

