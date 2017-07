NFF-topp om Davys gjestejakt: – Opp til hver enkelt å bestemme om de vil stille opp

Tidligere i år oppfordret Leif Øverland klubbene i Eliteserien og 1. divisjon til boikott av FotballXtra så lenge TV 2 viser mål fra pågående seriekamper i sine innlagte nyhetssendinger.

Fotball Media, som Norges Fotballforbund eier, tok ut stevning mot TV 2 i mai, men saken kommer neppe for retten før et stykke ut på høsten. Helg etter helg har folkekjære Davy Wathne fått avslag fra spillere, trenere og ledere i Eliteserien. De vil ikke sitte i studio når FotballXtra sendes på grunn av direktivet fra Norsk Toppfotball.

NTB er kjent med at en rekke fotballprofiler beklager at de ikke kan stille opp i det populære TV 2-programmet.

– Det er en kjent sak at Leif Øverland og jeg har vært litt uenige. Jeg mener at vi ikke kan legge formelle føringer eller oppfordre til boikott. Vi må overlate til hver og én (spiller/trener) som blir invitert til et medium og studio, uavhengig av hvem det er, å bestemme om de vil stille opp eller ei. Det er mitt prinsipielle standpunkt, og det mener jeg er viktig, slår Bjerketvedt fast.

Ikke lenger noe direktiv

Han overtok som generalsekretær i Norges Fotballforbund i februar etter 23 år som medieleder.

– Det er viktig å skille mellom hvilke prinsipper som gjelder for ytringsfrihet og TV-rettigheter. Jeg mener det går an å balansere det, sier medieveteranen.

– Så for deg er det helt greit at spillere i Eliteserien er gjester hos Davy?

– Jeg vil si det sånn at det vil jeg ikke mene noe om. Det er ikke min oppgave å bestemme eller mene noe om hvem som skal stille opp. Det er opp til hver og én. Slik må det være, påpeker Bjerketvedt.

Etter det NTB forstår er ikke heller Norsk Toppfotballs linje like hard lenger. Direktivet skal i realiteten være trukket tilbake, selv om gjestene hos Wathne i FotballXtra fortsatt består av tidligere fotballproffer som Steffen Iversen og John Arne Riise.

Jevnlig TV 2-dialog

Bjerketvedt forteller at NFF jevnlig er i dialog med TV 2.

– Det er ikke noe problematisk kollegialt forhold mellom fotballen og TV 2. Vi er tydelige på hva disse avtalene (med Discovery) innebærer og hva TV 2 kan og ikke kan gjøre. Vi har en dialog, så får vi se hvordan dette ender, sier generalsekretæren.

– Hva snakker dere om i dialogen?

– Jeg kan ikke gå i detalj på det, men det er naturlig at partene snakker sammen for å se hvor vi står og om vi kan finne noen løsninger. Det er riktig at det ligger en stevning og venter på behandling i rettsapparatet.

– Har dere en dårlig sak siden dere ikke har klart å stoppe Davys målshow?

– TV 2 selv og sjefredaktøren der avgjør hva som skal sendes eller ei, uavhengig av hva vi mener. Det er vanskelig å kommentere spørsmålet utover det.

Taus om Discovery-dialog

– Har Discovery truet med å holde igjen penger?

– Jeg kan ikke gå inn på detaljer i dialogen mellom NFF og Discovery-systemet, men jeg kan si at det er et meget godt og konstruktivt samarbeid, svarer Bjerketvedt.

– Hvordan har du opplevd saken?

– Det er store rettigheter og verdier på spill med så mange penger involvert at det kan bli gnisninger, og det opplever seg som helt greit. Jeg var forberedt på at det innimellom blåser på toppene i norsk fotball, sier Bjerketvedt.

Etter en kort ferie i Frankrike skal han følge fotballjentene i EM i Nederland.

