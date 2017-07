Færre ser Solbakkens FCK

Sist sesong, da FCK vant Superligaen med klar margin, var tilskuersnittet det laveste siden årtusenskiftet, skriver den danske avisen Politiken.

FCK håper å gjøre noe med tilskuernedgangen, men avviser at fotballklubben er satt i «alarmberedskap».

– Selvfølgelig skulle vi gjerne hatt 30.000 tilskuere på hver eneste kamp, men vi vet også at det ikke lar seg løse over natten. Det tar lang tid, og vi jobber hardt for å lykkes med det, sier FCKs pressesjef Jes Mortensen.

Dan Hammer, tidligere direktør i FCK, står i spissen for Ørestads Royal Arena. Han mener potensialet er langt større.

– Jeg ser det ikke som en utopisk tanke å gå etter 25.000-30.000 tilskuere i snitt. Hvis det sto mer på spill i alle kamper, mener jeg at det vil dra opp tilskuertallet. FCK og ligaen lider også litt av at man mangler en sterk utfordrer, sier Hammer.

Danskene diskuterer om antall lag i Superligaen skal kuttes til 10–12 lag. Forsker i sportsmanagement, Kenneth Cortsen, mener det er mulig for FCK å lokke fire prosent av de godt over 700.000 innbyggerne i Københavns kommune og Frederiksberg på kamp.

Klarer man det, vil 28.000 tilskuere i snitt være på FCK-kamp.

