Hedenstad-dobbel da Rosenborg knuste Sandefjord 

Da lagene gikk til pause på Lerkendal hadde Sandefjord fått seg en leksjon i effektiv fotball. Trønderne ledet 4–0 etter at Matthías Vilhjálmsson, Nicklas Bendtner, Mike Jensen og Vegar Eggen Hedenstad hadde satt inn hvert sitt mål i løpet av en femten minutters periode.

– Vi blir hardt straffet av Rosenborg i første omgang, sa en skuffet Sandefjord-trener Lars Bohinen til Eurosport.

– Litt naivt forsvarsspill. De to første målene er enkle. Jeg mener vi burde ha klart å rydde opp i boksen hvis midtbanen gjør de defensive løpene de skal. Etter 2–0 er kampen mer eller mindre avgjort, sa Bohinen.

Lekkert angrep

Trønderne tok kommandoen fra start og satte vestfoldingene under press fra første minutt. Etter 26 minutter fikk vertene uttelling da Pål André Helland la ballen inn hardt og flatt fra høyre. Inne i boksen kom Matthías Vilhjálmsson skliende og satte ballen utakbart bak Sandefjords keeper, Ingvar Jónsson.

Nicklas Bendtner var tilbake i Rosenborgs startoppstilling mot Sandefjord. Dansken satte inn 2–0 fra straffemerket etter at Sandefjords Demba Bindia brukte hånden for å slå Tore Reginiussen i lufta. Da var det spilt 32 minutter. Kun to minutter senere ble 2–0 til 3–0. Mike Jensen satte ballen mellom beina på keeper etter å ha mottatt en glimrende stikker fra Jørgen Skjelvik.

Etter 38 minutter fikk publikum se dagens lekreste angrep, som var verdt inngangspengene alene. Rosenborg kontret, Mike Jensen drev gjennom midten før han sendte ballen i retning Andre Helland. Kantspilleren fintet et skudd, Jónsson gikk på limpinnen, mens ballen fortsatte videre til Hedenstad som kom i stor fart bakfra. Forsvarsspilleren fikk dermed en enkel oppgave med å sette ballen inn i det åpne målet.

Hedenstad-dobbel

Annen omgang ble mer eller mindre en transportetappe for Rosenborg. Kampen ble mer jevnspilt og begge lag produserte farligheter. Sandefjord var nære på ved flere anledninger, men maktet ikke få ballen i mål. Det fikk derimot Rosenborg etter 75 minutter, også det var av den vakre sorten – og igjen var det Hedenstad.

Fredrik Midtsjø lobbet ballen over to Sandefjord-spillere og Hedenstad fikk ballen inne i boksen. Han sender ballen i bue over Jónsson som måtte se kula daler ned i lengste kryss.

– Det er ikke hver dag jeg scorer to mål, så det var moro. Også gjør vi en solid kamp, og det er kanskje det aller viktigste. Vi ser solide ut både offensivt og defensivt, scorer fem fine mål og har brukbar kontroll defensivt, så det ser bra ut, sa dagens tomålsscorer til Eurosport etter kampen.

Sandefjord fikk til slutt sitt trøstemål fem minutter før full tid. Joackim Olsen Solberg slo ballen hardt inn i boksen og fant Flamur Kastrati, som stanget inn sitt sjette mål for sesongen.

Kontrollerer matchen

Rosenborg tok en fult fortjent seier og det var en fornøyd RBK-trener som snakket med Eurosport etter kampen.

– Jeg synes vi kontrollerer matchen og gjør det vi skal, sa Kåre Ingebrigtsen, som var godt fornøyd med hvordan laget framsto.

– Vi har god balanse i laget og fine avstander. Vi forsvarer når vi skal forsvare oss, også angriper vi med mange folk når vi går framover. Det er sånn vi må gjøre det videre, sa Ingebrigtsen og tenkte på onsdagens mesterligakvalifisering mot irske Dundalk.

Med seieren leder Rosenborg Eliteserien fem poeng foran Brann, med en kamp mer spilt.

(©NTB)