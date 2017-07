Ingen pengefest for hoppjentene

– Nei, vi har ikke fått noen lovnader. Det har ikke vært tema, sier Maren Lundby til NTB.

Tidligere i år sa hun syrlig at hun foreslo «epler og ost» i premiene til hoppjentene, slik det hadde vært under en minihoppuke i Mellom-Europa for noen år siden.

Lundby er frittalende. Med suksess i hoppbakken, stiger også oppmerksomheten.

– Ja, jeg er ganske frempå. Men nei, jeg får ikke kjeft. Ikke for det i det minste. Jeg får mest ros for at jeg sier det jeg mener, sier Bøverbru-jenta.

– Jeg har følt i år at når jeg har gjort bedre, føler jeg at jeg blir mer hørt. Det hjelper ikke å forlange ting når du lander på kulen. Jeg føler jeg har fått en bedre posisjon til å si det jeg mener, uten å bli oppfattet som sutrete. Jeg har hatt en bra sak, sier den spissformulerte jenta.

Hun vet hvordan man skal formulere seg for å ta tydelig fram med en budskap som kan hjelpe hoppjentene opp i storbakken. Under hopptrippelen i Lillehammer skal man ha finale i storbakken i Lysgårdsanlegget.

Reddet trippel

Det var internasjonal motstand mot en minihoppuke, men anført av Clas Brede Bråthen og Bertil Pålsrud fikk Norge til slutt støtte for nyvinningen.

– Det er jobbet veldig bra fra Norges Skiforbund med å sikre trippelen. Jeg skjønner at det ikke bare handler om lyst, men penger og ting jeg ikke forstår. Jeg forstår ikke politikk i det hele tatt, men det er bra at vi fikk trippelen, sier Lundby.

Hun bor i annen etasje i en garasje. Mer penger har hun ikke. Det er lang vei til pengene den japanske superstjernen Sara Takanashi drar inn og langt unna bonusmillionen i guttas Raw Air.

– Jeg lever av premiepenger, studielån og noen sponsorer, sier Lundby.

Kolbukameratene-hopperen studerer idrett ved siden av karrieren i bakken.

– Hadde du vært enda bedre uten studier?

– Det er bevisst at jeg har noe annet å drive med på siden. Det er på frivillig basis. Jeg hadde et par år der jeg ikke gjorde noe av siden av hoppingen. Jeg føler det er en bra kombo å gjøre litt ved siden av. Det er dessuten idrett jeg studerer, og da lærer du mye om kroppen og trening generelt. Jeg tjener på det i toppidrettslivet, sier Lundby.

Skippertak

Kanskje blir hun trener etter at den aktive karrieren er over, selv om det er langt fram dit.

– Jeg vet ikke om det jeg blir trener, eller om det blir noe annet innen idrett, sier 22-åringen.

– Hvordan er du som student?

– Jeg vet ikke, men jeg leser masse før eksamen og litt ellers. Det blir noen skippertak, ler Lundby.

Skippertak blir det ikke i hoppbakken. Nå venter et blodslit i sommer for å være klar til OL-sesongen.

(©NTB)