Tre strake sett sendte Djokovic videre i Wimbledon

Latviske Ernests Gulbis ga andreseedede Novak Djokovic god kamp, men måtte til slutt gi tapt for serberen.

Kampen ble avgjort på tiebreak i tredje sett, etter at Djokovic hadde vunnet de to foregående settene 6–4 og 6–1.

I tiebreaket tok serberen kommandoen fra start og ledet 3–0 før Gulbis fikk sitt første poeng. Men derfra og ut var det ikke tvil, til slutt vant Djokovic tiebreaket 7–2.

Etter to timer og elleve minutters spill var det klart at Novak Djokovic er videre til neste runde av tennisturneringen. For Gulbis ble det derimot stopp i den tredje runden.

