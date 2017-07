VG: – Jobber med å få Tour de France til Norge

Etter det VG erfarer er det blant annet miljøet rundt Arctic Race of Norway som arbeider med å få en Tour-start til landet. Det nordnorske sykkelrittet er eid av selskapet ASO, som også eier Tour de France.

– På grunn av prosessen man jobber med, ønsker jeg ikke kommentere dette nå, sier Arctic Race-sjef Knut-Eirik Dybdal, til avisen.

VG skriver at de vet at det har vært en konkret dialog med enkelte sentrale byer på Østlandet om etapper, og at det skal dreie seg om å legge de tre første etappene til flere steder i landet dersom Norge blir valgt. Det er derimot ikke utarbeidet en formell søknad, eller skaffet til veie nødvendige penger ennå.

I år var det den tyske byen Düsseldorf som var startby i Tour de France. De måtte legge 117 millioner kroner på bordet (49 millioner fra byen og 68 millioner fra sponsorer). Intensjonen er at dette skal tjenes inn igjen gjennom turisme, markedsføring av byen og økt fokus på sykling.

Neste år starter rittet i vest i Frankrike, mens belgiske Brussel som er plukket ut for 2019. Dermed kan det virke som det er årene 2020, 2021 eller 2022 som er mest aktuelle for Norges del.

(©NTB)