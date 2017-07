Eurosport-kommentator frykter brudd – fikk hånden i klem

Etter å ha kjempet seg gjennom de siste 45 minuttene, bar det på legevakten for den uheldige kommentatoren.

– Utrolig klønete av meg. Jeg måtte på do i pausen, måtte opp på taket og skulle ned en trapp. Et dårlig steg fra meg og plutselig falt en tung lem ned i stor fart. Det var ikke noe godt. Jeg så stjerner i øynene og mistet litt feelingen i hånden, sier Klem til NTB.

Etter en sjekk på legevakten søndag kveld, fikk Klem beskjed om å møte opp på Ahus mandag morgen.

– Det kan være brudd, men for å være på den sikre siden må jeg ta røntgen, sier den uheldige kommentatoren.

Han trosset smertene og kom seg på plass til å kommentere høydepunkter fra 1. omgang bare minutter etter trappefallet.

– Det var ikke aktuelt å melde forfall. Jeg satte i gang etter bare et par minutter. Jeg tror og håper folk ikke merket noe, sier Klem.

Bekymret makker

Hans makker Bengt Eriksen var oppriktig bekymret for hovedkommentatoren.

– Bengt tittet veldig på den hånden. Han spøkte med at vi måtte ringe 113. Jeg må innrømme at jeg holdt hånden litt forsiktig i 2. omgang. Bengt spurte om det gikk bra. Nå sitter jeg her med en voldsom hevelse, sier Klem.

– Jeg fikk hjelp av Godsets lege, men det var langt verre det som skjedde med Kristiansund-spiller Jean Mendy, påpeker Eurosports populære kommentator.

Mendy ble sendt til sykehus etter at han pådro seg en stygg hodesmell på overtid.

Frykter gips

Klem skal ikke kommentere igjen før Strømsgodset gjester Molde til helgen.

– Dette hadde vært verre om jeg var skrivende reporter, men det blir kanskje Molde – SIF med gips. Tror du ikke jeg måtte skrive autograf etter kampen. Jeg har aldri skrevet så stygt. Jeg klarte knapt å holde pennen, sier Klem etter en smertefull dag foran mikrofonen.

