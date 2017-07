Frustrert Burchnall etter at Viking rotet vekk seieren

Viking, i desperat poengnød, tok initiativet i kampen, men slet med å skape de store sjansene innledningsvis. Først etter 20 minutter kom det som minnet om en sjanse på Viking stadion.

Vikings Samuel Adegbenro forsøkte en avslutningen som gikk rett i en motspiller og tilbake. Nigerianeren klemte til på volley, men ballen forsvant høyt over mål.

Etter en halv times spill hadde Sogndal kjempet seg inn i kampen og hadde tatt over initiativet. Viking hadde en periode mer en nok med å forsvare seg, men verken Gilbert Koomson eller Martin Ramsland omsatte Sogndals store sjanser til mål.

Etter 45 minutters spill gikk lagene til pause uten at noen av lagene hadde funnet veien til nettmaskene.

Ett minutt

Annen omgang startet som den første, Viking tok tak i kampen. Omgangen var et lite gjesp før det 66. minuttet. Rasmus Martinsens kriget inn ballen etter en corner fra Andrè Danielsen. Hjemmepublikumet jublet som gale i nesten ett minutt før det ble musestille.

En lang ball fra Sogndals keeper, Mathias Dyngeland, ble stusset inn i feltet. Vikings keeper Iven Austbø kom ut for å fange ballen, men Martin Ramslands tå pirket ballen forbi den utrusende keeperen. Deretter var det en enkel sak for Ramsland å sette ballen i mål fra kort hold.

– Vi roter det til nok en gang. Vi går opp i 1-0, og det første som skjer er at vi slipper dem til fra avspark. Vi har bare oss selv å takke for at vi slipper inn 1-1, sa Vikings målscorer Rasmus Martinsens til Eurosport etter kampen.

Roar Shroot

Viking har hatt en lei tendens til å rote bort poengene mot slutten av kampene i årets eliteserie. Da ti minutter gjensto så det ut som gutta fra saftbygda var fornøyde med ett poeng, mens Viking var lå høyt og presset på for å få ett mål til.

Med fem minutter igjen av ordinær tid satte Viking innpå Robin Shroot. Han har ikke fått prøvd seg mye på Viking stadion i år, så lite at speakeren presenteret han som Roar Shroot over høyttaleranlegget.

Vikings var nær ved å få med seg alle poengene da Zymer Bytyqi tråklet seg inn i gjestenes sekstenmeter. Fra kort hold brente han av et skudd som Mathias Dyngeland fikk slått ut til corner. Viking fortsatte å presse, Sogndal sparket unna og kampen endte 1-1.

Disiplinerte

Vikings trener, Ian Burchnall sier lagets hans må bli mer disiplinerte i framtiden.

– Det er frustrerende. Når man møter lag som dette dreper de rytmen, dreper tempoet, jeg kan kjenne fansens frustrasjon. Man trenger mål i slike kamper, for da åpner kampen seg opp. Og da må vi klare å holde på ledelsen i mer enn ett minutt. Vi må bli mer disiplinerte, spesielt i forsvar, sa Burchnall til NTB etter kampen.

Sogndal har ikke tatt med seg full pott fra Stavanger siden 1982. 17 ganger hadde gutta fra forsøkt seg siden den gang. Heller ikke på forsøk nummer 18 ble det tre poeng. Sogndal-trener Eirik Bakke sier til NTB at de er fornøyd med ett poeng.

- Ja. Vi kom for å ta med oss noe hjem. Vi er aldri fornøyd når vi ikke vinner, men når man ser hvor vi er og hvor Viking var før kampen, så var det viktig å ikke tape, sier Bakke.

Med poengdeling ligger Viking sist på tabellen med 10 poeng, mens Sogndal ligger på ellevte med 20.

