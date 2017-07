Lukaku om United-overgangen: – Hvem sier nei til verdens største klubb?

United bekreftet lørdag at storklubben har kommet til enighet med Everton om en overgangssum. Ifølge britiske medier er prislappen på 75 millioner pund, som tilsvarer 814 millioner kroner.

Summen kan over tid øke med ytterligere 15 millioner pund.

Det virker som Lukaku ivrer etter å komme i gang i United. Allerede før overgangen er offisielt bekreftet klar, har 24-åringen gitt sitt første intervju om sin kommende arbeidsgiver.

– Det er en klubb som er sulten på å vinne ligaen og være dominerende i verden igjen. Dette er en mulighet jeg har ønsket meg helt siden jeg var et barn, sier Lukaku til ESPN.

Hadde bestemt seg

Han måtte ikke tenke lenge og hardt da tilbudet fra Manchester United kom på bordet.

– Da de tok kontakt, trengte jeg ikke tenke to ganger. Hvem sier nei til verdens største klubb? De har det beste stadionet i England og den beste fansen. Det er den perfekte muligheten, sier Lukaku og fortsetter:

– Jeg har alltid sagt at jeg vil spille for et lag som kjemper om hvert eneste trofé. Jeg mener Manchester United i øyeblikket ønsker å bli et dominerende lag. Nå gjelder det for meg å jobbe hardt, hardere enn noen gang før.

Lukaku scoret 25 ligamål for Everton sist sesong. Bare Tottenham-stjernen Harry Kane hadde flere nettkjenninger (29).

Chelsea ble lenge sett på som den store favoritten til å hente tilbake belgieren i årets sommervindu. For mange kom det derfor som en stor overraskelse da United-ryktene for alvor fikk bein å gå på før helgen.

Det ble deretter rapportert fredag kveld at Chelsea hadde kastet seg inn i budkrigen i siste liten, men da var det allerede for sent.

– Jeg hadde allerede bestemt meg. Jeg hadde gitt mitt ord, og jeg ser meg ikke tilbake. Jeg hadde allerede mentalt forberedt meg på å bli en del av dette laget (United), forklarer Lukaku.

Gjenforenes med gamlesjefen

I Manchester United blir Lukaku gjenforent med José Mourinho, som solgte ham til Everton da portugiseren var manager i Chelsea.

– Han er en fyr jeg har ønsket å spille for siden jeg var ti år, så det er helt utmerket at jeg nå får sjansen til å jobbe under ham igjen. Vi har holdt kontrakten, og han har fortalt meg hvordan denne klubben er og hva han forventer fra meg, sier Lukaku.

Han beskriver Mourinho som «verdens beste manager». Lukaku mener han er blitt mer moden siden han forlot Chelsea.

– Da vi møttes første gang, var jeg fortsatt en guttunge og var ivrig etter å få spille. Han forsto hvorfor jeg valgte å dra (til Everton). Nå er jeg 24 år og blitt en voksen mann. Han ser at jeg er blitt moden over tid, så jeg er takknemlig for at han gir meg en ny mulighet.

Lukaku er for tiden i Los Angeles. Der har han vært på ferie sammen med Uniteds rekorddyre midtbanespiller Paul Pogba. Når overgangen er endelig bekreftet, slutter han seg til rødtrøyenes oppkjøringstur i USA.

Manchester United har ikke vunnet Premier League siden 2013. Sist sesong endte rødtrøyene på en svak sjetteplass, men blir likevel å se i mesterligaen på grunn av finaletriumfen i europaligaen.

