Motgangen har gjort Haavi godt

– Jeg føler at jeg har vokst veldig på det, lært meg selv å kjenne mye bedre og blitt mentalt sterk. Den styrken har hjulpet meg å komme tilbake, sier hun til NTB.

Haavi signerte for Boston Breakers i vinter, men kunne knapt fått en tøffere start. Hun brakk beinet på trening i januar, og var så vidt tilbake for fullt da en ny treningssmell påførte henne brudd i kjeven.

– Det var tøft å gå skadet så lenge. Man havner litt utenfor når man ikke kan være med på trening, og det er tungt å være så mye på egen hånd. Når man i tillegg er så langt unna venner og familie så blir det ekstra tøft, sier hun.

Hun bestemte seg for å takle det, og nå er livet i Boston mye lysere.

– Jeg er ordentlig i gang nå. Jeg debuterte i slutten av mai og har spilt alle kampene (seks) siden da. Alt blir mye bedre når man får vært med for fullt på trening og i kamp, sier hun.

– Jeg trives veldig med profftilværelsen. Det er deilig å kunne fokusere på bare å spille fotball, og alt er supert tilrettelagt for at vi skal kunne prestere best mulig.

Lang pause

Da hun debuterte for Breakers 27. mai, hadde ikke Haavi spilt en obligatorisk kamp siden cupfinalen i fjor høst, og hun følte seg ikke sikker på å få plass i EM-troppen.

– Det var et halvt år uten kamp. Den første tanken da jeg ble tatt ut var at jeg var veldig glad for å få være med, men når jeg først er her, har jeg selvfølgelig lyst til å spille mest mulig, sier hun.

Haavi ble matchvinner i sin første mesterskapskamp for Norge. Hun hadde så vidt fylt 19 år da hun senket Ekvatorial-Guinea i VM-sluttspillet i 2011. Hun startet hver kamp for Norge i det sluttspillet, men i de to sluttspillene etter det ble det mer tid på benken enn på banen.

– Siden 2011 har jeg ikke hatt noen stor rolle i mesterskap. Det er jo de man virkelig har lyst til å spille, og jeg skal prøve å ta godt vare på den spilletiden jeg eventuelt får.

På den siste treningen før avreise til EM-generalprøven i Frankrike var hun Ada Hegerbergs spissmakker stort sett hele tiden, men hun vil ikke trekke konklusjoner av det.

Ess eller joker

– Vi har rullert på treningene, så det er ikke mulig å se noe tydelig bilde ennå. Selvsagt har jeg lyst på en plass fra start, men rollen som joker kan også være morsom, så jeg kan absolutt se for meg at det også kan passe meg, sier hun til NTB.

Da Norge vant EM-sølv i 2013, slapp Haavi til i to av seks kamper. Hun startet den siste gruppekampen, da Norge allerede var videre og mønstret et tilnærmet reservelag. I VM for to år siden spilte Haavi 113 minutter til sammen. Hun satt på benken da Norge røk ut i åttedelsfinalen.

Det Haavi mangler i kamptrening, tar hun kanskje igjen i overskudd og spillesug?

– Ja, men i et EM er alle gira og klare. Jeg føler at jeg har lagt ned en god jobb på trening og gjort det jeg kan for å være i så god stand som mulig. Jeg har fokusert på det jeg kan gjøre noe med, og ut fra forutsetningene føler jeg meg veldig bra, sier hun.

