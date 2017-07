Rooney tilbake i Everton

Det bekreftet begge de to klubbene søndag ettermiddag.

Rooney forlot Everton til fordel for United i 2004. I løpet av 13 år rakk han å bli Uniteds toppscorer gjennom alle tider etter at han i vinter passerte Bobby Charltons rekord på 249 mål.

– Det er en fantastisk følelse å være tilbake. Jeg gleder meg, og jeg kan nesten ikke vente med å få møte gutta på trening. Jeg er i ekstase, sier Rooney til Evertons nettsted.

31-åringen innrømmer at det blir mange følelser i sving når han nå skal ikle seg den blå Everton-drakten igjen.

– Den første kampen blir en følelsesladd dag for min del. Jeg er ikke bare tilbake fordi jeg støtter klubben og at det er laget jeg vokste opp med, men også fordi jeg føler klubben kan utvikle seg og bli suksessrik. Det ønsker jeg å være en del av, sier Rooney.

Markerte seg tidlig

Som 16-åring debuterte Rooney for Everton i august 2002. Han havnet for alvor på alles lepper da han ble matchvinner med sitt første Premier League-mål i en 2-1-seier over Arsenal i oktober samme år.

Totalt scoret han 17 mål på 77 kamper for Everton før overgangen til Manchester United. På Old Trafford ble han raskt en hit, og etter hvert begynte også trofeene å renne inn.

Med United vant Rooney blant annet fem Premier League-titler (senest i 2013), og i 2008 var han en del av laget som gikk hele veien i mesterligaen. De siste årene har han også vunnet FA-cupen (2016) og europaligaen (2017).

– Jeg har de siste årene sagt at Everton er det eneste laget jeg vil gå til i Premier League hvis jeg en dag skulle forlate Manchester United. Det har jeg virkelig ment og holdt meg til, sier Rooney.

– En rollemodell

Etter at Jose Mourinho tok over som United-manager i fjor sommer, fikk Rooney etter hvert en mer perifer rolle på banen.

– Det er ingen hemmelighet at jeg lenge har vært en beundrer av Wayne. Han har vært en rollemodell gjennom hele sin tid i klubben, og navnet hans vil stå i historiebøkene i mange år framover, sier Mourinho til Uniteds nettside og fortsetter:

– Det er ikke enkelt å la en slik fantastisk spiller få mindre spilletid enn han ønsker. Jeg kunne ikke stå i veien da han ba om å få gå tilbake til Everton. Vil vil savne hans erfaring, konsentrasjon og vinnervilje. Jeg ønsker han hell og lykke i framtiden.

Rooneys erstatter har United funnet i nettopp Everton. I helgen ble det bekreftet at Romelu Lukaku er så godt som klar for rødtrøyene. Belgieren scoret 25 ligamål for Everton forrige sesong.

(©NTB)