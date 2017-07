Tamt Brann-lag tapte terreng i gullkampen

– Vi manglet mye i dag, vi tapte fortjent. Vi manglet kraft og klokskap. Det er skuffende. Vi må komme oss kjapt opp på hesten igjen, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport.

Brann fikk seg en skikkelig nesestyver etter bare to minutters spill i Bærum søndag. Ohi Omoijuanfo headet et innlegg ned til midtstopper Andreas Hanche-Olsen. Han dunket ballen rett på Brann-keeper Piotr Leciejewski, men satte selv returen i mål. TV-bildene viste at scoringen muligens burde ha blitt avblåst for offside, men dommer Tore Hansen godkjente nettsusen.

Nevnte Ohi sørget for matchens siste mål kvarteret etter pause. Eliteseriens toppscorer satte inn sesongens ellevte seriemål, men Branns keeper burde ha reddet langskuddet. Den polske burvokteren måtte fortvilet konstatere at ballen snek seg forbi ham og inn i nettmaskene på det sleipe gresset. Ohi har nå scoret elleve av totalt 24 Stabæk-mål i serien i år.

–Brann knuste oss jo (5-0) borte, så i dag var vi fast bestemt på revansj. Det fikk vi til. Utrolig deilig, sa Ohi.

Fem poeng bak

– Brann er jo en gullkandidat, så det er stort å slå dem. Vi tok «krigen» i dag, vi var skikkelig motiverte, la spissen til.

Brann maktet ikke å mobilisere mot slutten, noe som ga Stabæk tre poeng. Søndagens resultat gjør at Brann taper terreng til Rosenborg på tabelltoppen. RBK topper med 32 poeng, Brann på annenplass har 27. Molde på tredje har også 27, men svakere målforskjell enn bergenserne. Stabæk på 5.-plass er kun tre poeng bak Brann på sølvplass.

Hjemmelaget fikk flere gode kontringsmuligheter i løpet av oppgjøret, men Brann hadde også sine sjanser. Like etter 1-0-målet fikk Steffen Lie Skålevik muligheten fra skrått hold, men Stabæk avverget med nød og neppe. Peter Orry Larsen fikk sjansen alene med keeper etter 23 minutters spill, men avslutningen hans ble fint avverget av Stabæk-keeper Sayouba Mandé. Sju minutter etter dunket Vito Wormgoor ballen over fra god posisjon etter dødball.

Stabæk var imidlertid giftige i bakrom når sjansen bød seg, og vertene syntes å ha mer sprut i beina enn sine gjester. Luc Kassi var plutselig alene mot Piotr Leciejewski etter en kontring ni minutter før pause, men sisteskansen var kjapt nede og avverget. Kun to minutter senere fikk Ohi en stor mulighet alene mot burvokteren, men spissen dunket ballen over fra god posisjon inne i Brann-boksen.

Tung oppgave

Det stoppet ikke der for vertene. Tonny Brochmann fikk en solid mulighet like før pause, men avslutningen hans gikk via Brann-back Ruben Kristiansen, keeper Leciejewski og vekk fra farlig sone.

Branns håp om å kjempe seg tilbake i oppgjøret varte ikke lenge. Ohis 2-0-scoring var tung å bære for bergenserne, som stilte uten formspiller Daniel Braaten i Bærum. Gjestene og trener Lars Arne Nilsen kastet innpå Azar Karadas, Torgeir Børven og Jakob Orlov i jakten på poeng, men hjemmelaget kneblet angrepstrioen og lagkameratene deres. Brann forsøkte å etablere press på Stabæks halvdel, men de store sjansene uteble. Brann-terrieren Sivert Heltne Nilsen fikk en god mulighet like før full tid, men Sayouba reddet. Dermed ebbet det ut i 2-0.

Stabæk kan nå håpe på en ny opptur borte mot Lillestrøm i neste seriekamp, mens Brann må prøve å komme seg inn på vinnersporet igjen hjemme mot Sarpsborg. Før den tid skal rødtrøyene i aksjon mot slovakiske Ruzomberok i europaligakvaliken. Første oppgjør spilles i Slovakia torsdag.

