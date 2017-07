Tutta nummer elleve i Wisconsin

Veteranen lå på delt femteplass før siste og avgjørende runde i Oneida, Wisconsin, men en svak avslutning ødela sjansene for å kjempe helt i teten.

En double bogey på 16. hull ble etterfulgt av bogey på 17. Tutta avsluttet på par på 18. hull. Totalt endte hun turneringen på 15 slag under par, noe som holdt til delt 11.-plass med flere andre spillere.

Katherine Kirk fra Australia leder på 21 under par, men den avsluttende runden er fortsatt ikke helt ferdigspilt. Kirk og sørafrikanske Ashleigh Buhai, som ligger på 20 under par, har begge 18. hull igjen. Dermed kan Buhai potensielt snyte Kirk for festen i Oneida. Japanske Ayako Uehara på 6.-plass (-17) har også 18. hull igjen å spille.

