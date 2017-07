Twister Bi med ny seier over Lionel

Lionel med sin makker Gøran Antonsen jaktet revansje for det sure nederlaget i Oslo Grand Prix forrige måned. Men da italienskfødte Twister Bi og kusk Christofer Eriksson overtok teten ble oppgaven for vanskelig for det norske håpet. Antonsen valgte å bli sittende i andre utvendig i det moderate tempoet.

– Lionel sto for en fin prestasjon. Jeg synes at han fortjente et mer sparsommelig opplegg, og da vi fikk en bra posisjon i ok tempo, var jeg fornøyd, sa Antonsen til Equus kort tid etter løpet.

Lionel leverte en god sisterunde til andreplass, mens Oasis Bi tok tredjeplassen fra lederryggen.

Med det tar Lionel sommerferie med 4,2 millioner innsprunget så langt i år.

– Nå er planen at han skal få en velfortjent sommerføre før han skal settes opp mot vinteren i Frankrike, sier Antonsen.

