Ørn: – Dette er Kristoff-uken

Kristoff bruker hviledagen mandag til å holde kroppen skikkelig i gang. Han vil unngå at kroppen går inn i "hvilemodus" før viktige etapper. Stavanger-syklisten har tidligere år hatt sterkere bein utover i rittet sammenlignet med en del av rivalene, og Stein Ørn tror uke 2 i årets utgave av touren kan by på Kristoff-suksess. Tirsdag skal rytterne ut på en relativt flat etappe fra Périgueux til Bergerac (178 km), før nok en mulighet byr seg for spurterne onsdag. Også etappen fra Eymet til Pau (203,5 km) innbyr til en massespurt.

– Dette er uken Alexander har som hovedmål. Det er klart at tirsdagens etappe er viktig for ham. Det er en «tricky» avslutning med motvind på selve oppløpet, sier Ørn til NTB.

Færre spurtkonkurrenter

Kristoff har ikke vunnet en etappe i touren siden 2014, men i årets utgave har flere av de argeste rivalene takket for seg. Mark Cavendish krasjet ut av rittet, Peter Sagan ble diskvalifisert, mens Arnaud Démare ikke klarte å komme seg innenfor tidsgrensen på søndagens monsteretappe i fjellene.

– Men det blir ikke nødvendigvis lettere for Alex, som mange kanskje tror. Når flere spurtere – og hjelperne deres – er borte, så blir det færre å fokusere på for de som er igjen. En rytter som Marcel Kittel, som har vist seg overlegent best av spurterne, får dermed færre konkurrenter å konsentrere seg om, sier Kristoff-treneren.

Likevel er Ørn optimist. Han mener å se framgang hos eleven.

– Fysisk sett er Alexander i positiv utvikling, men han er nødt til å være i riktig posisjon i spurten. Vi så at Dimension Data hadde et perfekt opptrekk da Edvald Boasson Hagen nesten vant den 7. etappen, og det til tross for at Edvald normalt ikke er blant de aller raskeste. Den siste kilometeren på etappene har vært problemet for Katusha så langt. Der har jo Michael Mørkøv sin spisskompetanse, sier Ørn.

Mørkøv-savn

Katusha-ledelsen overrasket med vrakingen av danske Mørkøv til Tour de France, noe som kan ha påvirket Kristoffs resultater. Rick Zabel er Kristoffs sisteopptrekker i rittet.

– Vi kan ikke fokusere for mye på det (Mørkøv), men det er klart det er dumt at Alexander må bruke starten av touren på å få spurtformasjonen til å sette seg. Men jeg tror det er mulig å få det nåværende opplegget til å fungere, sier Ørn.

Med flere konkurrenter ute av dansen, skulle man kanskje tro at Kristoff satset mer på den grønne poengtrøyen.

– Det er nesten 100 poeng (99) opp til Kittel som leder, så det skal mye til å vinne. Alexander kommer fortsatt til å prøve seg på de innlagte spurtene, men fokuset ligger på hovedmålet. Dét er å vinne en etappe, poengterer Ørn.

Han sier det foreløpig ikke er noe nytt rundt elevens kontraktssituasjon. Kristoff kobles til en rekke lag, blant andre Quick-Step.

– Kontraktssituasjonen skaper en del støy. Det distraherer litt, men det er viktig at Alexander klarer å konsentrere seg om arbeidsoppgavene på sykkelsetet, sier Kristoff-treneren.

