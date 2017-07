LSK-Amundsen fra legehjelp til rødt kort i ellevill 3-3-kamp

Ni minutter etter pause var LSK-forsvarer Marius Amundsen ute til behandling for et kutt i ansiktet. Amundsen ble litt for ivrig da han skulle inn igjen på banen og ventet ikke på klarsignal fra dommeren.

Med gult kort fra før, valgte dommer Trygve Kjensli å sende Lillestrøm-spilleren ut med rødt kort. Episoden ble kraftig diskutert i sosiale medier. Noen mente dommeren burde vist mer skjønn, siden Amundsen åpenbart hadde fått behandling, mens andre viste til at det gule kortet som førte til rødt kort (to gule) var korrekt i henhold til regelverket.

– Han gikk inn på banen uten at linjemann og fjerdedommer var enige om de hadde gitt beskjed eller ikke. Jeg vet ikke hvordan reglene er der, men det var i alle fall en misforståelse som ga oss rødt. De har sikkert reglene på sin side, sa LSK-trener Arne Erlandsen til Eurosport.

– Jeg har ikke opplevd dette før. Jeg fikk gult kort litt tidligere i kampen. Jeg fikk et lite kutt og et plaster. Og gikk rett inn igjen. Jeg trodde jeg hadde fått tillatelse til det. Jeg husker ikke hvem som ga hva, men det var tydeligvis ikke rett personer som sa «ja», sukket Amundsen.

Det første gule kortet var det ingen diskusjon rundt. Amundsen suste inn i Sarpsborg Jonas Lindberg etter 27 minutters spill.

Heintz-dobbel

Den store profilen av sportslig karakter var unggutten Tobias Heintz, som fikk sjansen fra start. 18-åringen fikk to ganger umarkert sette ballen bak LSK-keeper Arnold Origi.

Gjestenes forsvar hang aldri med da Kristoffer Zachariassen kom i fullt løp på høyrekanten og fant en iskald Heintz med sine flotte innlegg etter 13 og 42 minutter. Målene var Heintz' to første i Eliteserien.

Chigozie Udoji hadde gitt LSK en fin åpning bare minuttet før Heintz satte inn 1–1. Også LSK-spilleren kunne umarkert sette ballen i mål i en underholdende kamp i Østfold.

Gjestene fra Åråsen burde tatt ledelsen på ny, men sløste med sjansene. Erling Knudtzon skjøt over på en kjempesjanse, mens Simen Rafn avsluttet i tverrliggeren før Heintz ordnet 2–1 like før pause.

Berget av sent straffespark

Det så tungt ut for LSK da Amundsen forsvant ut med rødt, men med ti mann nektet Arne Erlandsens mannskap å gi opp. Knudtzon fikk revansj da han dyttet inn 2–2 etter at timen var spilt. Målet var hurtigtogets sjuende for sesongen.

Danske Patrick Mortensen spratt også opp i sju mål denne sesongen da han sendte Sarpsborg tilbake i ledelsen etter 73 minutter. Origi ga først en retur, som en stresset Mats Haakenstad klarerte rett i Mortensen og videre i mål.

Et par minutter før slutt fikk Haakenstad revansj da han provoserte fram et straffespark i det Alexander Groven, som tydelig slet med en vond skulder mot slutten av kampen, ble fristet til å sette inn en takling.

Alexander Melgalvis sendte Kristiansen feil vei og sikret et nokså fortjent poeng for gjestene fra Romerike.

– Sarpsborg skal være fornøyd med at de fikk ett poeng. Jeg synes vi spilte en strålende kamp. Vi var nesten bedre i 2. omgang med ti mann enn vi var før pause. Jeg er veldig godt fornøyd, sa Erlandsen etter bortepoenget.

Bakke: – Vi er litt søvngjengere

Sarpsborg-trener Geir Bakke pakket ikke inn skuffelsen.

– Klart jeg er det, alle er det (skuffet). Vi må se oss i speilet og tenke på hvordan vi håndterer å forsvarere oss mot ti mann. Vi gjør så mye dumt mot oss selv og blir straffet. Vi er altfor mange ganger litt søvngjengere. Det er ikke slik vi har lyst til å opptre. Det er for dårlig, sa Bakke til Eurosport.

– Vi håndterer det fryktelig dårlig å lede mot ti mann. Det er ikke godkjent på hjemmebane, fortsatte Bakke.

Sarpsborg 08 ligger på tredjeplass i Eliteserien med 27 poeng. Fem poeng skiller opp til Rosenborg på tabelltoppen. Lillestrøm er nummer ti med 21 poeng.

