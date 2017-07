Konta første britisk kvinne i Wimbledon-semi på 39 år

Konta vant 6-7 (2-7), 7-6 (7-5), 6-4 i en intens kvartfinale mot Simona Halep.

Annenseedede Halep jaktet førsteplassen på verdensrankingen, men orket ikke stå imot da Konta ble heiet fram av et entusiastisk hjemmepublikum. Det var spesielt i de lange ballvekslingene at Konta avgjorde kampen.

26 år gamle Konta har aldri spilt Grand Slam-finale. Hun møter Venus Williams i fredagens semifinale. Ikke siden Virginia Wade, som flere ganger ble zoomet inn på tribunen av fjernsynskameratene, i 1978 har Storbritannia hatt en kvinne i semifinalen. Wade vant for øvrig Wimbledon i 1977.

Haleps nederlag betyr samtidig at tsjekkiske Karolína Plísková erstatter Angelique Kerber øverst på WTA-rankingen.

Pliskova, som røk ut i 2. runde, blir første tsjekkiske verdensener siden 1978-1980 da Martina Navratilova representerte Tsjekkoslovakia.

Rubarikova sensasjonelt videre

Enda mer overraskende enn Kontas seier var det at slovakiske Magdalena Rubarikova, som er rangert som nummer 87 i verden, slo ut 24.-seedede Coco Vandeweghe fra USA med 6-3, 6-3.

Rybarikova hadde aldri tidligere tatt seg lenger enn til 3. runde i 35 Grand Slam-forsøk. I semifinalen venter Garbiñe Muguruza. Rybarikova er lavest rangerte jente til å ta seg til en Grand Slam-semifinale siden Angelique Kerber i 2011. Kerber var nummer 92 i verden da hun nådde semifinalen i US Open.

Muguruza slo ut Kuznetsova

Garbiñe Muguruza gikk til sin andre semifinale på tre år i Wimbledon-turneringen i tennis med 6-3, 6-4 mot russiske Svetlana Kuznetsova tirsdag

Muguruza, som tapte finalen i London i 2015 mot Serena Williams, slo sjuendeseedede Kuznetsova enkelt på bane nummer én i en kamp som ble utsatt på grunn av regnvær.

– Jeg spilte bra. Jeg prøver å ikke tenke for mye, men bare gå for det og spille mitt spill. Jeg er glad for at det fungerte, sa Muguruza.

– Det kjennes så lenge siden jeg var i finalen her sist. Jeg er en helt annen spiller. Det betyr mye for meg å komme til semifinale igjen. Det var mitt gjennombrudd her sist, fortsatte hun.

Spanjolen vant French Open i fjor, men fulgte opp sin første major-tittel med exit i andre runde i Wimbledon.

Muguruza, som er 14.-seedet, møter enten Coco Vandeweghe eller Magdalena Rybarikova i torsdagens semifinale.

Gressdronningen Williams videre

Gressdronningen Venus Williams sendte ut Roland-Garros-vinner Jelena Ostapenko med 6-3, 7-5. Williams er dermed klar for semifinalen for andre gang. Den amerikanske jenta har vunnet Wimbledon hele fem ganger.

Williams trengte bare én time og 13 minutter på å slå ut sensasjonsvinneren fra det åpne franske mesterskapet på centercourten tirsdag.

