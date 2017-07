Mjelde rettet opp inntrykket etter svak generalprøve

Det gikk mot tap for de norske fotballjentene i generalprøven til EM etter en lenge meget skral prestasjon. Norge hevet seg mot slutten av kampen. Mjelde utlignet til 1-1 seks minutter før slutt.

Innbytter Ingrid Schjelderup sto for en vakker langpasning, mens Mjelde løp ifra Frankrikes stoppere. Frankrikes keeper Sarah Bouhaddi forlot streken, men kunne intet gjøre med Chelsea-spiller Mjeldes iskalde avslutning.

1-1 ga ikke et helt riktig bilde av en for de norske fotballjentenes del svake generalprøve før fotball-EM.

17-årig lyspunkt

Lyspunktet var lenge den uredde debuten til 17 år gamle Frida Maanum. Ellers var det mye som må rettes på til EM-åpningen søndag. Ingrid Moe Wold hadde også god kontroll på høyrebacken. Først i siste halvdel av 2. omgang våknet det norske laget.

Allerede etter tre minutter ble det norske forsvarsspillet avslørt. Umarkert kunne Camille Abily headet de franske jentene foran.

Élodie Thomis kom fram på høyresiden etter at omskolerte Elise Thorsnes hadde blottlagt seg. Inne i boksen sviktet Nora Holstad Berge i markeringen, og Abily fikk en enkel jobb med å score.

Norge slet med både dødballer og innlegg imot. Offensivt var det i 1. omgang pent lite, foruten for et par svake avslutninger fra Ada Hegerberg.

Hegerberg ble byttet ut i pausen. Hun har garantert mer å komme med når alvoret tar til i Nederland.

Skadeplaget

Det gikk et lite gisp gjennom den norske landslagsledelsen da Caroline Graham Hansen skled 20 minutter før slutt. Hun så ut til å tråkke lett over og slet samtidig med kramper. Dommeren var ikke finere på det enn at hun hjalp til da Hansen forsøkte å få kontroll på krampene der hun lå fortvilet på gresset.

Norges 2. omgang var bedre enn den første, men mye må heves om en semifinale, som trolig er maks av Norge kan klare, skal nås. De siste 30 minuttene ga imidlertid håp om et brukbart EM.

17 år gamle Frida Maanum fikk som ventet sin A-landslagsdebut. Stabæk-jenta håper å være en joker i EM. Hun var uredd i debuten og en av få norske spillere som får godkjent for prestasjonen i Sedan.

Ingvild Isaksen var ute med vond hæl, mens Ingrid Schjelderup har slitt med kneet. Schjelderup, som serverte på 1-1, spilte hele 2. omgang. I tillegg har Maria Thorisdottir vært syk. Hun spilte en knapp halvtime i generalprøven.

Norge EM-åpner mot vertsnasjonen Nederland 16. juli.

Fotballjentene har ikke vunnet EM-sluttspillet siden 1993.

Slik startet Norge i generalprøven (4-3-1-2):

Ingrid Hjelmseth – Ingrid Moe Wold, Maren Mjelde, Nora Holstad Berge, Elise Thorsnes – Frida Maanum, Ingrid Spord, Andrine Hegerberg – Caroline Graham Hansen – Ada Hegerberg, Kristine Minde.

Norges kamper i gruppespillet:

16/7: Nederland – Norge (NRK)

20/7: Norge – Belgia (TV 2)

24/7: Norge – Danmark (TV 2)

