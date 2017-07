Muguruza enkelt til semifinale

Muguruza, som tapte finalen i London i 2015 mot Serena Williams, slo sjuendeseedede Kuznetsova enkelt på bane nummer én i en kamp som ble utsatt på grunn av regnvær.

– Jeg spilte bra. Jeg prøver å ikke tenke for mye, men bare gå for det og spille mitt spill. Jeg er glad for at det fungerte, sa Muguruza.

– Det kjennes så lenge siden jeg var i finalen her sist. Jeg er en helt annen spiller. Det betyr mye for meg å komme til semifinale igjen. Det var mitt gjennombrudd her sist, fortsatte hun.

Spanjolen vant French Open i fjor, men fulgte opp sin første major-tittel med exit i andre runde i Wimbledon.

Muguruza, som er 14.-seedet, møter enten Coco Vandeweghe eller Magdalena Rybarikova i torsdagens semifinale.

