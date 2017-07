Stake Laengen jakter nye Tour-brudd

Tour-debutanten ble kåret til mest aggressive rytter da han var i brudd på den sjette etappen forrige uke. 28-åringen gikk i asfalten da han var i brudd på søndagens blytunge fjelletappe, men uhellet har ikke tatt fra ham lysten på å angripe.

– Det er mange etapper igjen. Jeg jakter nye brudd, og jeg har fortsatt et lite håp om en etappeseier. Drømmen lever ennå, sier UAE-rytter Stake Laengen til NTB.

Han slapp heldigvis med skrekken da han gikk i bakken søndag.

– Zdenek Stybar (Quick-Step) kjørte inn i meg i en utforkjøring, men jeg slapp unna med noen skrubbsår. Det var bare en liten velt, jeg kom greit fra det. Jeg skal være klar til dyst til den 10. etappen (tirsdag), sier han.

Må få klarsignal

Stake Laengen er lysten på å angripe, men presiserer at han ikke kan gjøre som han vil.

– Den 14. og den 19. etappen ser lovende ut for å gå i brudd. Har du sett deg ut de to?

– Jeg har sett litt på de to du nevner, ja, men jeg må få klarsignal fra laget før jeg går i brudd. Derfor tar jeg det litt dag for dag. Vi må stille opp for Louis Meintjes (lagets kaptein) også, poengterer 28-åringen.

– Samtidig er det også viktig for laget å ha ryttere som går i brudd, legger han til.

Tirsdag og onsdag kjøres det flate etapper i Tour de France. Det innbyr til massespurt, noe som gir Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen vinnersjanser.

– Denne etappen (tirsdag) blir nok en slags «restitusjonsdag» for meg, innrømmer Stake Laengen.

–Sterk nok

Vegard Stake Laengen er klar på at Tour-debuten har gitt mersmak så langt. Han føler at han tar nivået greit.

– Jeg ville ikke satt penger på at jeg kommer til å vinne en etappe, for det er mye som må klaffe for at jeg skal klare det. Jeg føler meg sterk nok til å klare å vinne, men det taktiske må være perfekt for at det skal kunne skje, sier han.

28-åringen trives godt med blodslitet.

– Det er et kjempebra løp. Det er noe eget med det.

– Du har kjørt løp som Spania rundt og Giro d´Italia tidligere. Hvordan vil du sammenligne de to med Tour de France?

– Det er mange flere tilskuere her. Og medieoppmerksomheten er mye større, spesielt siden vi kun er tre norske ryttere. Da blir det mange forespørsler fra norske journalister, men det går greit.

Mange velt

Det har allerede vært mange krasj i årets utgave av det prestisjetunge treukersrittet. Ryttere som Mark Cavendish, Rafal Majka, Geraint Thomas og Richie Porte har alle gått i asfalten og brutt. Stake Laengen, som selv var i asfalten søndag, innrømmer at han har det i tankene.

– Det er klart man tenker på det når man er midt oppi det. Det er aldri hyggelig med velt. Søndag var det glatt og bratt, sier han.

– Er det for farlig, synes du?

– Man tilpasser jo farten selv. Selv blir jeg av og til frakjørt. Jeg prøver å kjøre kontrollert, men jeg kan skjønne dem som er bekymret. Det er litt todelt. Mye står på spill, og det er mye adrenalin inne i bildet. Noen av uhellene kunne kanskje ha vært unngått med litt lettere løyper, sier Stake Laengen.

(©NTB)