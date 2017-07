Djokovic ferdig i Wimbledon

Serberen trengte behandling for albuen mot slutten av første sett, som Berdych vant 7-6 etter 7-2 i tiebreaket. Fra før har Djokovic slitt med et langvarig skulderproblem.

– Det er uheldig at jeg må forlate Wimbledon på denne måten. Albuen har plaget meg i et halvannet år. Jeg begynte å merke smertene i begynnelsen av turneringen, og nivået på smertene har vært stigende. I dag toppet det seg, forklarte Djokovic og la til:

– Det hjalp ikke noe særlig å få behandling underveis. Jeg merket smertene mest da jeg servet og brukte forehanden.

Berdych ledet 2-0 i annet sett da Djokovic kastet inn håndkle. Dermed møter tsjekkeren veteranen Roger Federer i semifinalen. Sistnevnte slo Milos Raonic med settsifrene 6-4, 6-2, 7-6 (7-4).

Ut sammen med Murray

Djokovic ville tatt over førsteplassen på verdensrankingen fra Andy Murray om han hadde gått hele veien og vunnet årets Wimbledon. Tidligere på ettermiddagen røk Murray overraskende ut etter å ha tapt for amerikanske Sam Querrey etter fem sett.

30 år gamle Djokovic har vunnet den prestisjetunge Wimbledon-turneringen tre ganger, men får altså ikke muligheten til å ta sin fjerde i år.

Trolig må Djokovic belage seg på en pause fra tennisen.

– Jeg må brukt litt tid og se hva som må gjøres. Jeg tror jeg må overveie det (å ta en pause), sier serberen.

Milepæl

Federer kan derimot glede seg over at han er klar for sin tolvte Wimbledon-semifinale. Sveitseren jakter sin åttende triumf i Grand Slam-turneringen.

Onsdagens kamp var for øvrig Federers 100. i Wimbledon.

– 100 kamper. Jeg kan ikke tro det. Jeg er veldig glad for at kroppen min har fungerte i alle disse årene. Du kan alltid spille litt bedre, men jeg er veldig fornøyd med spillet mitt om dagen, sa Federer etter den imponerende milepælen.

35-åringen er den nest eldste semifinalisten i Wimbledon gjennom historien. Ken Rosewall har rekorden etter at han tok seg til finalen som 39-åring i 1974.

Raonic slo ut Federer i fjorårets semifinale, men klarte ikke å kopiere bragden i onsdagens oppgjør.

(©NTB)