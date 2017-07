Gangnes takker vennene som holdt ham oppe

Dermed ble vennene redningen i en tung tid.

– Det verste var å se verdenscupen starte. At Sommer Grand Prix ruslet og gikk uten meg, var greit, men da vinteren kom gikk det opp for meg at jeg måtte sitte igjen hjemme i sofaen hele vinteren.

– Det eneste jeg ville, og det jeg elsker mest av alt her i verden, var å hoppe på ski, men jeg ble tvunget til være hjemme, sier Gangnes alvorlig.

Et ni måneders blytung opptreningsperiode ventet, mens lagkameratene kunne se fram til ski-VM i Lahti.

Får «hue» litt vekk

– Hvordan er Kenneth Gangnes i slik motgang?

– Han blir ganske sosial. Han trives nemlig veldig dårlig i sitt eget selskap. Jeg er heldig som har kompiser i Lillehammer som jeg har brukt mye tid med. Vi har gjort andre ting, slik at jeg har tenkt på andre ting enn at jeg helst skulle hoppet på ski, forteller Kolbukameratene-hopperen.

– Det har vært den store redningen oppi alt, sier en takknemlig 28-åring.

Nå er han i full gang med jakten på OL-billett. Den tunge tiden er endelig over.

– Jeg trives dårlig i mitt eget selskap. Det har jeg alltid gjort. Jeg er sosial og for glad i å prate med folk. Det er alltid godt å ha noen for å få tiden til å gå, sier verdens tredje beste hopper for to sesonger siden.

– Vi har gjort alt fra å spille PlayStation til å surre nede ved Mjøsa og spille løkkehockey. Det er lugne ting, men ting som gjør at man får «hue» litt vekk, påpeker OL-håpet.

Medaljejakt

Innimellom kom tankene om at karrieren faktisk kunne være over. For tredje gang kjemper Gangnes seg tilbake.

– Jeg har ikke sittet hjemme og «grini». Så langt nede har jeg ikke vært, men av og til har jeg tenkt om jeg egentlig har noen sjanse til å komme tilbake. Det er lett å stille spørsmål ved om du lenger har det som skal til, sier totningen.

Landslagssjef Alexander Stöckl mener Gangnes er et medaljehåp i Pyeongchang til vinteren.

– Jeg håper selv å være medaljekandidat i OL. Målet mitt er å ta med medalje i lag hjem. Og jeg håper å bite fra meg i de individuelle konkurransene, sier en kampklar Gangnes.

Han er med i helgens første SGP-renn i Wisla.

