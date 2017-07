Loftus-Cheek første De Boer-signering

21-åringens skal spille den neste sesongen på utlån fra 2016/2017-mester Chelsea.

– Jeg hadde valget om å komme til Crystal Palace, og jeg tenkte at det ville være veldig bra for meg, sa Loftus-Cheek til Palaces hjemmeside.

– Jeg bor ikke langt unna. Jeg ble født i Lewisham og Palace er en god klubb. Det er en god sjanse å få spille her og være en del av klubben. De har et godt lag og jeg vil være en del av det neste sesong, la han til.

Loftus-Cheek fikk seks opptredener for Chelsea i mestersesongen som var. Han spilte 32 kamper for Chelsea over de siste tre sesongene, og scoret to mål.

Midtbanespilleren har 17 U21-landskamper for England siden 2015.

(©NTB)