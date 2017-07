Malouda spilte ulovlig landslagsfotball

37-åringen hadde kapteinsbindet for Fransk Guiana og spilte hele kampen da laget spilte 0-0 mot Honduras natt til onsdag norsk tid. Honduras vil imidlertid etter all sannsynlighet bli tilkjent seieren ettersom Malouda var på banen.

Den tidligere Chelsea-spilleren er født i Fransk Guiana, men spilte for Frankrike fra 2005-2012 og noterte seg for ni internasjonale scoringer. Etter FIFAs regler har han ikke mulighet til å spille for et nytt landslag.

CONCACAF, fotballforbundet for Nord- og Mellom-Amerika og Karibia, opplyser at de har overført saken til Gold Cups disiplinærkomité.

Fransk Guiana er medlem av CONCACAF og

I den andre kampen i gruppe A spilte Canada 1-1 mot Costa Rica. Canada topper gruppa etter to kamper med fire poeng. Costa Rica har like mange poeng, men dårligere målforskjell, mens Honduras og Fransk Guiana begge ett poeng etter å ha spilt 0-0 natt til onsdag.

