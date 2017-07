Rooney scoret perlemål i Everton-comebacket

Etter 13 år i United skrev Rooney sist helg under en toårskontrakt med Everton. Dermed er han tilbake i klubben som i sin tid satset på ham i svært ung alder.

I det 35. minutt curlet Rooney ballen elegant i nettmaskene fra drøyt 23 meter. Scoringen minnet en hel del om hans aller første Premier League-mål fra 2002, da han som 16-åring ble matchvinner for Everton i en 2-1-seier over Arsenal.

Før ledermålet ble kampen forstyrret av en banestormer. Personen var kledd i Manchester United-drakt og rakk å klemme Rooney før han ble tatt hånd om av to sikkerhetsvakter.

Gor Mahia utlignet ved Jacques Tuyisenge bare to minutter etter Rooneys perlescoring, men Everton tok til slutt seieren. På tampen sørget 19 år gamle Kieran Dowell for at Liverpool-klubben vant 2-1.

Treningskampen ble spilt i Tanzania. Den var Evertons første i lagets sesongoppkjøring.

