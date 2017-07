Venus Williams eldste Wimbledon-finalist på 23 år

Dermed møter hun spanske Garbiñe Muguruza i lørdagens finale. 37 år gamle Williams er den eldste kvinnelige Wimbledon-finalisten siden Martina Navratilova i 1994.

Venus Williams vant semifinalen mot Konta med settsifrene 6-4, 6-2. Hun har nå for alvor sin sjette Wimbledon-triumf i siktet.

– Jeg har spilt en rekke finaler her. Det har vært en velsignelse. Egentlig kan jeg ikke be om mer, men jeg vil likevel be om bitte litt mer. En (seier) til vil være fantastisk, sa en lykkelig Williams.

Lørdagens finale blir hennes første i Wimbledon på åtte år. Amerikaneren har vunnet den prestisjefulle Grand Slam-turneringen fem ganger tidligere, senest i 2008.

Rutine

Konta var britenes siste håp om en hjemmetriumf. Onsdag røk tittelforsvarer Andy Murray overraskende ut i kvartfinalen i herreturneringen.

– Jeg tror rutinen min spilte en stor rolle i dag. Konta spilte bra, men jeg klarte det. Jeg er utrolig glad nå, og jeg gleder meg til finalen. Serena (Venus' lillesøster) har spilt mot Muguruza tidligere, så jeg skal spørre henne om råd, sa en smilende Williams etter semifinalen.

Serena Williams er for tiden gravid og har tatt en pause fra tennisen.

Hadde Konta klart å danke ut Williams, ville hun vært første britiske kvinne i en Wimbledon-finale siden Virginia Wade gikk hele veien og vant turneringen i 1977.

Går for sin første

Tidligere torsdag sikret Muguruza finaleplassen med en suveren seier mot slovaken Magdaléna Rybáriková. 23-åringen innledet med sterke 6-1, før hun fulgte opp med samme sifre også i annet sett.

Dermed var avansementet sikret på overlegent vis. 28 år gamle Rybáriková hadde ingen sjanse til å henge med på spanjolens tempo underveis.

Muguruza har ikke vunnet Wimbledon så langt i karrieren, men hun har én Grand Slam-triumf på CV-en. I fjor vant hun nemlig grusturneringen Roland-Garros ved å slå Serena Williams.

– Det er en stor framgang å nå en Grand Slam-finale. Jeg spilte veldig bra, og jeg har stor selvtillit når jeg er ute på banen, sa Muguruza etter torsdagens semifinaleseier.

(©NTB)