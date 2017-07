Dansk opprykkssensasjon debuterer i Superligaen, men interessen stuper

Etter en opprykksreise av de sjeldne, er Helsingør klar for å måle krefter med Ståle Solbakkens FCK og de andre storlagene i Danmark.

Helsingør spilte 3–3 i omspillsfinalen mot Viborg. På bortemål rykket Helsingør opp, i det som danskene omtaler som et av de mest overraskende opprykkene til Superligaen.

– Jeg håper at vi kan etablere oss. Og ser man på Lyngby, Horsens og Silkeborg, som alle har spilt i 1. divisjon, er det ingenting som sier at man må rykke ned så fort man er kommet opp i Superligaen, sier trener Lønstrup.

Helsingør ble grunnlagt i 2005. Klubben fra Nordsjælland har tatt raske steg. For to år siden rykket laget overraskende opp i 1. division. Nå er man plutselig klar for eliteseriespill.

– Det blir vanskeligere enn noen gang, og vi kommer til å møte motgang. Men jeg forventer også at vi kan være med og vise at vi har noe i Superligaen å gjøre, sier kapteinen Andreas Holm.

Opprykket kom så overraskende at klubben heller ikke rakk å få hjemmebanen klarert for superligaspill. Klubben bygger imidlertid nytt stadion og har fått dispensasjon fra de strenge reglene for toppseriespill inntil videre.

Planen er at lagets nye storstue skal stå klar om ett år. Så sent som i 2010 rykket laget opp fra Danmarksserien (nivå fire). Første motstander for Helsingør på høyeste nivå er søndagens bortekamp mot Hobro.

Interessen stuper

Superligaen sliter med synkende tilskuertall og lavere TV-tall. Det bekymrer lederne i dansk fotball. Sist sesong sank tilskuertallet med 17 prosent. Forrige sesong så 6.002 tilskuere i snitt kampene. Det er det laveste publikumssnittet på 15 år.

Spesielt utvidelsen til 14 eliteserielag får mye av skylden for nedgangen. Det koblet med at TV-seerne bombarderes med internasjonal fotball er mye av forklaringen, skal en tro sportsøkonom Kennett Cortsen.

– Kvaliteten på superligafotball holder ikke mål sammenlignet med Premier League eller La Liga. Manchester United og Barcelona med deres store stjerner er en stor utfordring for Superligaen, sier Cortsen til Danmarks Radio.

Supporterne på sin side klager over at serierundene er spredd over fire kampdager (fredag, lørdag, søndag og mandag). Rettighetshaver Discovery vil ikke la seg intervjue av DR før seriestart, men uttalte tidligere i år at de ikke vil betale like mye for rettighetene dersom seertallene faller videre. De tre-fire siste årene har seertallene på dansk TV-ball falt med 30–40 prosent.

Kun ett lag opplevde tilskuerøkning sist sesong: AGF økte med hele 11,9 prosent.

1. runde i dansk eliteserie spilles slik:

14/7: AGF – Horsens.

15/7: FC København – AaB, Sønderjyske – Randers.

16/7: Lyngby – Silkeborg, Hobro – Helsingør, Brøndby – Midtjylland.

17/7: OB – Nordsjælland.

