Hevder Zekhnini får 700.000 kroner i månedslønn

Lokalavisen skriver at Zekhnini skrev under for Serie A-klubben før torsdagens møte med Vaduz i europaligakvalifiseringen.

Odd får rundt 15 millioner kroner i denne omgang, men overgangssummen kan vokse til 20 millioner kroner om Zekhnini slår til i Italia.

19-åringen har vært tilbudt femårig kontrakt i Firenze. TA skriver at overgangen blir den største i Odd-historien.

Odd-ledelsen ønsket ikke å kommentere TAs opplysninger torsdag kveld.

– Deilig og viktig seier. Mer har jeg ikke å si, sa Zekhnini selv etter 1-0-seieren mot Vaduz i Liechtenstein torsdag.

