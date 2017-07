Mourinho åpner for ny Zlatan-kontrakt

Tidligere i sommer ble Ibrahimovic frigitt av United. Rødtrøyene valgte ikke å benytte seg av opsjonen som automatisk forlenget 35-åringens kontrakt med ett år til.

Stjernespissen ble Uniteds toppscorer forrige sesong med 28 mål i ulike turneringer, men forsvant brått ut av laget etter at han pådro seg en alvorlig kneskade mot Anderlecht i europaligakvartfinalen i april.

Fredag bekreftet Mourinho at Manchester United holder døren åpen for en Zlatan-retur på Old Trafford.

– Det er mulig. Han var ikke fornøyd med avslutningen på forrige sesong. Hvis det er bra for alle parter at vi venter på at han blir klar igjen, så hvorfor ikke? Det må være en avgjørelse som er best for spilleren, sa Mourinho under et pressemøte i Los Angeles.

Han opplyste også at Ibrahimovic neppe er klar for å gjøre comeback på fotballbanen før i desember. Svensken får bruke Uniteds treningsfasiliteter på Carrington i opptreningsfasen.

