Norsk Rikstoto med 8,8 millioner i pluss

Det ble solgt trav- og galoppspill for 1896 millioner kroner i årets seks første måneder.

Antall norske løpsstevner gikk ned med tolv, men flere tilbud fra utlandet økte antall spill til 1201 arrangement. Nå vil Norsk Rikstoto ha mer spillutveksling med utlandet.

– Etter flere år med vesentlig større import enn eksport av spilltilbud arbeides det nå med å utjevne handelsbalansen, og skape et mer balansert samarbeid med flere partnere. Fokuset er primært på å videreutvikle det nordiske samarbeidet. Prosjektet åpner imidlertid også muligheten til å distribuere våre spill i andre markeder, gjennom nye typer partnere. Vi kan blant annet øke våre åpningstider og dekke «hvite flater» ved import fra land i andre tidssoner. Det hjelper oss til å kanalisere spillelysten mot våre produkter til tidspunkter når vi tidligere ikke hatt noe tilbud, kommenterer NR-direktør Harald Dørum.

Rikstoto opplever også konkurransen fra utenlandske bookmakere.

– Konkurransen i spillmarkedet er tøffere enn noen gang, og Norsk Rikstoto ønsker på ingen måte å lede an i kampen om å bruke mest «annonsekroner» i det norske spillmarkedet. Det vil passe dårlig med vårt samfunnsoppdrag, og vi er for små i forhold til de internasjonale aktørene som «sniker» seg inn i det norske markedet via TV-kanaler med hovedkontor i London eller på Malta, sier Dørum.

