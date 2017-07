Tøff mesterligatrekning for Rosenborg

Det ble klart etter at mesterligatrekningen for tredje kvalifiseringsrunde ble foretatt i sveitsiske Nyon fredag.

For de norske seriemesterne sto det mellom Celtic/Linfield, København/Zilina, BATE Borisov/Alashkert, Legia Warszawa/IFK Mariehamn eller NK Maribor/Zrinjski, og i bollen fant UEFAs representant Celtic/Linfield.

De skotske mesterne vil etter all sannsynlighet gå videre og bli en hard nøtt å knekke for trønderne. Det første oppgjøret i 2. kvalifiseringsrunde spilles fredag kveld.

Starter hjemme

For at Rosenborg skal gå videre til tredje runde må de slå irske Dundalk over to kamper. Rosenborg slet med å takle et entusiastisk Dundalk i Irland onsdag, men Tore Reginiussens utligning til 1-1 ga trønderne en fordel før returkampen på Lerkendal på førstkommende onsdag.

Trønderne gikk inn i 2. kvalifiseringsrunde som seedet lag, noe som betydde at de unngikk de antatt hardeste motstanderne.

Danmark vs. Sverige

I trekningen av 3. kvalifiseringsrunde var Rosenborg useedet, som betydde tøffere motstand. Kampene i 3. kvalifiseringsrunde spilles 25/26. juli og 1/2. august. Rosenborg starter en eventuell 3. kvalifiseringsrunde på hjemmebane.

Med tap i en eventuell 3. kvalifiseringsrunde går Rosenborg til playoff til europaligaen. Med seier tar de seg til den 4. kvalifiseringsrunden, som er siste hinder før mesterligaens gruppespill. Taper de her går Rosenborg rett inn i europaligaen.

Ståle Solbakkens FC København, som må ta seg videre på bekostning av Zilina, møter enten Malmö eller Vardar. Dersom FCK og Malmö møtes vil garantert enten Danmark eller Sverige være uten lag i gruppespillet.

