Tour de France-trio slipper tidsstraff

Det melder Cannondale-sjef Jonathan Vaughters på Twitter før fredagens etappe.

Det var TV 2 som først skrev om hans Twitter-melding.

Urán sykler for Cannondale og ble nummer to på torsdagens fjelletappe. Colombianeren fikk imidlertid en tidsstraff på 20 sekunder i sammendraget for å ha mottatt en vannflaske fra en ansatt i laget innenfor etappens siste ti kilometer, som er et brudd på regelverket.

Det samme fikk LottoNL-Jumbos George Bennett og Serge Pauwels fra Dimension Data.

TV-bildene viste at også etappevinner Romain Bardet tok imot en flaske fra en tilskuer med 6,4 kilometer igjen, men franskmannen slapp unna straff i første omgang.

Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har til gode å kommentere saken.

