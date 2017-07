Endelig to strake for RBK

Selv om trønderne har toppet Eliteserien stort sett hele veien hittil i sesongen, har de vært et godt stykke unna toppformen. Siden tidlig mai har det gått veldig i rykk og napp for Kåre Ingebrigtsens menn.

En seier er umiddelbart blitt fulgt opp med poengtap. De siste åtte-ni ukene har derfor vært uvant kost for et svært seiersvant RBK-lag. Med scoringer fra Milan Jevtovic, Fredrik Midtsjø og Matthías Vilhjálmsson i Sogndal håper den regjerende seriemesteren at trenden nå endelig er snudd.

Effektivt

På Fosshaugane var det jevnspilt inntil Jevtovic sendte gjestene i tet etter litt over en halvtime. Den innleide serberen fintet seg gjennom Sogndal-forsvaret og skrudde ballen vakkert i lengste hjørnet fra rundt 16 meter.

Scoringen kom etter en god Sogndal-periode, men Rosenborg tok effektivt vare på sjansen da den først kom. Bortelaget lot seg inspirere av å gå opp i føringen og begynte å dominere banespillet.

Midtsjø doblet til 2-0 etter 56 minutter. Han bredsidet ballen i nettet da han ble servert en 45-graderspasning fra innbytter Elbasan Rashani. Få minutter tidligere hadde nevnte Rashani kommet til en enorm sjanse, men skuddet gikk rett på Sogndal-keeper Mathias Dyngeland.

Får ikke fri

Tolv minutter før slutt la Vilhjálmsson på til 3-0. Rashani snappet opp ballen og sendte islendingen alene gjennom med Dyngeland, og da gjorde Vilhjálmsson ingen feil.

Helgens serierunde er den siste før Eliteserien tar tre uker ferie, men for Rosenborg blir det ikke fri. Trønderne skal til uken møte irske Dundalk til returkamp i mesterligakvalifiseringen. Det endte 1-1 i borteoppgjøret. Deretter blir høyst trolig Celtic motstander over to kamper senere i sommer.

