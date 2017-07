Giroud scoret da Arsenal vant

– Det ble en fysisk kamp. De presset oss litt tilbake, men vi spilte bra i store deler av første omgang. Etter pause klarte vi dessverre ikke score flere mål, men alt i alt var det en positiv kamp, sa manager Wenger etter kampslutt.

Franske Giroud sendte «The Gunners» i føringen etter 33 minutters spill, før Aaron Ramsey doblet ledelsen kun fem minutter senere. Mohamed Elneny satte inn 3-0 like før pause. Giroud har blitt koblet vekk etter at Alexander Lacazzette ble hentet fra Lyon tidligere i sommer, men enn så lenge er han fortsatt i klubben.

Steven Lustica reduserte for vertene etter 57 minutter i lørdagens kamp, før Wenger valgte å gjøre hele ti bytter kort tid etter. Nyervervelsen Lacazzette fikk tillit fra start, men kom ikke på scoringslisten denne gangen. Han scoret imidlertid i debuten for to dager siden. Oppgjøret ebbet uansett ut i tomålsseier til engelskmennene. 83.221 tilskuere var på plass.

Onsdag venter betraktelig tøffere motstand for Wengers mannskap. Da skal Arsenal møte Bayern München, også det en treningskamp. Matchen går i Shanghai.

