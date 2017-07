Lillestrøm reddet 2-2 hjemme mot Stabæk

Det så lenge ut som at Stabæk skulle gå mot sin tredje strake seier og dermed få revansj for kampen på Nadderud i juni. Forrige gang lagene møttes vant Arne Erlandsens gutter 4-2 i et oppgjør LSK snudde med tre mål i annen omgang.

Denne gangen kom laget under med to mål til pause. Stabæk slo til etter 36 minutter. En lang ball fra Tortol Lumanza fant Tonny Brochmanns panne, og dansken styrte inn sitt sjuende eliteseriemål for sesongen.

Toppscorer Ohi Omoijuanfo, med fortid i Lillestrøm, gikk ikke målløs av banen mot gamleklubben. Etter 40 minutter ble han spilt gjennom av Lumanza, og alene med LSK-målvakten Arnold Origi gjorde han ingen feil.

Ropte på straffe

Origi burde nok ha plukket gjennomspillet hvis han hadde stått litt lenger ute på banen. Ohis 12. mål for sesongen var et faktum.

Det kunne derimot ha sett annerledes ut. Erling Knutzon falt over ende inne i feltet etter et par minutter etter en takling fra Andreas Hanche-Olsen. Situasjonen minte om en klar straffe, men reprisen viste at Stabæk-stoppen var borti ballen før han traff beinet til LSK-spilleren. Dommer Tor Harald Hagen unnlot derfor å blåse.

– Hvis vi spiller disiplinært så er det muligheter, sa Stabæk-trener Toni Ordinas til Eurosport. Han fryktet for LSKs ofte farlige dødballer.

– Det er slik fotballen er. Vi kunne også har scoret ett tredjemål, sa Ordinas etter kampen.

– Vi må ha mer trøkk framover, sa LSK-trenere Arne Erlandsen etter 1. omgangen.

Dødball

Det ble mer LSK-trøkk etter hvilen, men to ganger misset Fredrik Krogstad i god posisjon. Lillestrøm fortsatte å dominere banespillet, mens Stabæk kom på noen farlige kontringer.

Det var først etter 81 minutter at reduseringen kom. Stoppen Simen Kind Mikalsen fikk pirket ballen i mål etter en dødball som Melgalvis headet i stolpen.

Erik Brenden sto riktig plassert da han fikk all verdens tid og banket inn sitt første eliteseriemål fra distanse.

– Fantastisk å se den gå inn. Jeg fikk ballen på volley og så den føk inn i hjørnet. Moralen i laget er på topp selv om vi lager spenning i kampene, sa Brenden.

Stabæk og Ohi var nær å gjøre 3-2 på overtid med en heading, men ballen gikk rett på Origi. Kampen ebbet ut i poengdeling. Stabæk ligger på 5.-plass med sine 25 poeng, mens Lillestrøm tok seg forbi Odd opp til 9.-plassen med 22 poeng.

– Utrolig kjipt og helt unødvendig å slippe dem til, sa Ohi.

