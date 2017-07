Mjelde stiller opp der det er behov

Landslagskapteinen selv lar det være opp til Martin Sjögren, og hun åpner til og med for at landslagssjefen kan bruke henne på andre plasser om det kniper.

– I det siste har jeg ofte fått spørsmålet om hva jeg foretrekker, men jeg kan ikke gjøre så mye mer enn å spille der Martin synes det er best for laget. Jeg forholder meg bare til det han bestemmer, sier Mjelde til NTB.

Sjögren har brukt henne vekselvis som midtstopper og på sentral midtbane både under trening og i kamp. I generalprøven mot Frankrike startet hun på stopperplass, men ble flyttet fram på midtbanen i annen omgang og scoret Norges utligningsmål.

– Også vi tenker selvsagt mye på hvor det er best å la henne spille. Vi har brukt henne både som stopper og på sentral midtbane, og jeg har sagt tidligere at jeg tror vi vil få se henne i begge de posisjonene under EM. Det er fortsatt min holdning, sier Sjögren til NTB.

Aha-opplevelse

Mjelde satte stor pris på utbyttet av generalprøven mot Frankrike tirsdag.

– Vi har hatt en kort, men intensiv precamp. Først var det fine dager i Oslo med god stigning. Så var det kampen mot Frankrike, som var en enormt viktig test for oss. Da fikk vi kjenne på det aller høyeste nivået, for Frankrike er kanskje det beste laget i verden i dag, sier hun.

–Det var godt å få kjenne på det og få den aha-opplevelsen vi fikk i begynnelsen av kampen. Det var bra at den kom tirsdag og ikke fra start i åpningskampen søndag, for det har vi ikke råd til. Nå vet vi hvilket nivå vi må opp på for å matche de beste.

Åpen for alt

Mjelde har alltid vært anvendelig. For fire år siden valgte Even Pellerud å prøve henne som høyreback, en posisjon som var helt ny for henne, fordi han hadde overflod av spillere sentralt i banen. Hun gjorde det så bra at hun var en av EMs beste backer på vei mot norsk EM-sølv, og i 2015 var hun høyreback også i VM-sluttspillet.

Backplass virker iallfall uaktuelt for Mjelde denne gang.

– Jeg synes iallfall det er greit å slippe å tenke at jeg er aktuell for tre posisjoner, sier Mjelde, før lagspilleren i henne tenker seg om.

– Men jeg vet jo at jeg er anvendelig og kan brukes flere steder hvis det er bruk for meg.

