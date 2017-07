Spent på om Nederland mestrer presset

– Nederland har alt presset på seg. Vår oppgave er å gå utpå og ødelegge festen, sier Caroline Graham Hansen til NTB før kampen på for lengst utsolgte Galgenwaard stadion i Utrecht.

– Det blir en helt ny opplevelse for meg å komme inn på en fullsatt arena til en åpningskamp i et mesterskap. Jeg gleder meg enormt, og jeg håper at jentene har den samme følelsen. Vi må passe på å nyte slike anledninger, sier landslagssjef Martin Sjögren.

Han tenker at forventningspresset kan tynge nederlenderne og gi Norge en fordel.

– Arenaen kommer til å bli mye mer oransje enn rød, og det kommer til å være et trykk på hjemmenasjonen. Jeg tror det kan passe oss ganske bra, å ha litt underdog-stempel iallfall i den første kampen, sier han.

– Det endrer ikke på at vi har stor tiltro til det vi gjør. Jeg tror søndagens kamp kan passe oss ganske fint.

Tungt press

Lagkaptein Maren Mjelde har tenkt de samme tankene.

– Nederland har masse støtte fra publikum, og de kommer til å gå ut i hundre. De har ikke annet valg, og det må vi være klar for, sier hun til NTB.

– Samtidig tenker jeg jo at de kommer til å føle presset. Slik ville det vært for oss om vi skulle spille i Norge foran fullsatte tribuner. Forventningene har bygd seg opp siden de fikk EM, og jeg synes iallfall at det er mer press på dem enn på oss.

Kritikk

Reaksjonene hjemme i Norge etter 1-1 i generalprøven mot Frankrike tyder på at det er forventninger også til det norske laget. Prestasjonen fikk mye kritikk.

– Det er helt fint at folk har høye forventninger til oss, men om herrelandslaget hadde spilt 1-1 borte mot Frankrike så ville man jublet. Det var bare annen gang i år at det franske laget har avgitt poeng, sier Caroline Graham Hansen.

– Selv om det ikke var perfekt, må vi ta med oss at vi greide uavgjort. Vi er jo ikke dumme, og det er ikke sånn at vi ikke jobber med det som ikke var bra nok. Men jeg synes det er bra at folk gir oss kritikk. Det betyr at de bryr seg, og det er det vi vil.

