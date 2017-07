Warholm «overlykkelig» etter sølvløpet

Sunnmøringen var i mål på tiden 45,75. Han var i tet på oppløpet, men ble fraløpt helt på tampen. Med allerede fire løp i beina på få dager klarte han ikke å holde følge da Luka Janezic stormet forbi. Sloveneren slo Warholm med 42 hundredels sekund.

Søndag får 21-åringen fra Ulsteinvik en ny gullsjanse. Da gyver han løs på favorittdistansen 400 meter hekk. Tidligere lørdag var Warholm raskest av samtlige løpere i semifinalen.

– Jeg var sliten i dag, men jeg tok alt jeg kunne. Jeg er overlykkelig over en sølvmedalje. Nå er det bare å nullstille seg, for det er ett løp til. Dette er en fantastisk start på noe som kanskje kan bli enda bedre, sa Warholm til friidrett.no etter lørdagens finale.

Toppidrettssjef Håvard Tjørholm i Norges Friidrettsforbund vil ikke helt være med på at belastningen de siste dagene var årsaken til at Warholm ikke holdt unna på oppløpet.

– Jeg vil heller si at Karsten gjorde et meget godt forsøk. Han hadde lagt en god plan, men Janezic var for sterk, sier Tjørholm til NTB og fortsetter:

– Hadde det vært en annen enn Karsten som skulle løpt seks løp på få dager, ville jeg vært bekymret. Han er imidlertid veldig godt trent og har et stort konkurransehode. Dette viser bare råskapen og den offensive holdningen til Karsten og trener Leif Ove (Alnes).

Slag i slag

Tjørholm krysser fingrene for at Warholm leverer og kan reise hjem med EM-gullet på 400 meter hekk etter søndagens finale.

– Det er utfordrende å løpe begge distansene. Nå er det viktig med en god restitusjon foran morgendagen. Han er favoritt, men skal også gjennomføre.

Warholm knuste i juni siden egen norske rekord på 400 meter flatt fra 46,10 ned til sterke 44,87. Det klarte han under et stevne i Florø.

Siden har det gått i slag i slag for norsk friidretts nye storstjerne. Under Bislett Games senket han sin egen rekord på spesialdistansen 400 meter hekk fra 48,49 til 48,25. Tre dager senere tok han sin annen strake Diamond League-seier, denne gangen i Stockholm.

Snart VM

Senior-VM går i London i perioden 5. til 13. august. Der vil Warholm være et hett bud som Norges største medaljehåp.

Tjørholm mener det var et klok valg av Warholm å dra til Polen for å løpe i U23-EM.

– Det er en tøff overgang fra U23 til senior. I et mesterskap som dette får man testet seg og tatt et steg på veien. Karsten har allerede en fot på seniornivå, men her får han mange gode erfaringer med å være i favorittsjiktet. Det var et bra valg av ham å komme hit.

(©NTB)