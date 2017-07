Ikke noe nytt rundt Kristoffs framtid

– Det har ikke skjedd noe den siste uken, sier agent Joona Laukka til VG.

Han røper til avisen at han snakket med UAE-ledelsen før søndagens etappe. Laget til Vegard Stake Laengen er ifølge Laukka en aktuell mulighet for Kristoff. Det samme er Astana.

VG erfarer at det også skal være interesse blant franske lag. Det er mye som tyder på at Kristoff ikke forlenger med Katusha, som han har syklet for siden 2012.

På Tour de Frances første hviledag ved starten av uken sa Kristoff til NTB at han kunne få vite mer om egen framtid senere på dagen. Det skjedde ikke. Han la til at noe også kunne skje på neste hviledag, som er mandag.

Påvirker det prestasjonene dine i Tour de France at sykkelframtiden er litt i det blå?

– Det er en del tilbud, men så lenge jeg ikke har et konkret kontraktsforslag foran meg på bordet, så er ikke det noe jeg tenker mye på, sa 30-åringen til NTB.

Kristoff har slitt litt i en del spurter i årets Tour. Hans beste plassering hittil er annenplassen han tok over etter at Peter Sagan på kastet ut av rittet etter den fjerde etappen.

