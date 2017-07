Lokalbedøvelse skal hjelpe Isaksen til EM-suksess

– Jeg har vært usikker. For meg har ikke precampen vært så god. Det har vært veldig vondt, men jeg er veldig takknemlig for at jeg får lov å være med, og jeg håper at jeg kan bidra, sier hun til NTB.

Isaksen trente lørdag for annen dag på rad og er erklært kampklar, selv om Martin Sjögren har slått fast at hun ikke er klar for 90 minutter.

– Det ville uansett vært feil å bruke meg fra start når jeg ikke har vært med fullt på trening. Vi starter nok forsiktig. Jeg håper at jeg kan komme inn og bidra litt, og så håper jeg det kan bli mer og mer utover i EM. Jeg håper på et langt mesterskap, sier hun.

Smertene i hælen kommer ikke til å forsvinne i løpet av EM, det er hun både klar over og innstilt på.

– Det handler om at jeg må tolerere smertene, men jeg må også være flink nok til å si fra hvis det ikke går. Før kampen mot Nederland kommer vi nok til å sette en lokalbedøvelse for å dempe smertene litt og se hvordan det funker. Forhåpentligvis kan jeg gå ut på banen og slippe å tenke på hælen.

Å spille med bedøvelse har hun ikke gjort før.

Ekstremt

– Nei, det blir en ny opplevelse, men det er bare ett punkt på hælen som er veldig vondt. Vi behøver ikke å bedøve hele hælen. Da skal det gå ganske greit.

Hun er ikke sikker på hvordan skaden oppsto.

– Det har ligget litt og ulmet ganske lenge, men man har alltid litt vondt et eller annet sted, så jeg har ikke tenkt så mye over det. Etter den nest siste seriekampen har jeg hatt ekstremt vondt. Jeg kan ikke huske at det skjedde noe spesielt i den kampen, men i to og en halv uke har jeg hatt det veldig vondt. Det var ganske dårlig timing, sier hun.

Isaksen var en nøkkelspiller da Norge vant EM-sølv i 2013, men ett år senere ødela hun korsbåndet, og flere komplikasjoner gjorde at hun mistet nesten to år. Blant annet forsvant VM-sluttspillet i Canada på grunn av den skaden.

Håp

– Dette mesterskapet har jeg jobbet for siden jeg gjorde comeback for et drøyt år siden, så det er litt typisk og veldig kjedelig at denne skaden skulle komme nå, sier hun.

– Heldigvis får jeg lov å være med likevel. Jeg skulle så gjerne ha følt meg 100 prosent, men nå er det bare å gjøre det beste ut av situasjonen slik den er.

Sjögren har ikke lagt skjul på at Isaksens kvaliteter er sterkt ønsket i hans EM-plan. – Vi trenger Ingvild, har han flere ganger sagt til NTB.

– Jeg håper jeg kan bidra så mye som de håper at jeg skal gjøre, sier Isaksen.

(©NTB)