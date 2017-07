Mourinho kaster ikke bort tiden på Ronaldo-drømmer

Tidligere i sommer var det mye mediehysteri rundt Ronaldos framtid i Real Madrid. Etter åtte sesonger i den spanske storklubben ble det hevdet at portugiseren ville bort. United ble raskt pekt ut som et alternativ for Ronaldo.

Storstjernen opplevde stor suksess på Old Trafford mellom 2003 og 2009. Men skal vi tro Mourinho blir det bare med drømmen om et Ronaldo-comeback.

– Vi har aldri tenkt tanken. Han er alt for viktig for sin klubb og har en sterk økonomisk makt. Det finnes ikke noe som får oss til å tro at Ronaldo kan komme til å forlate Real, sa Mourinho etter lørdagens 5-2-seier over LA Galaxy og la samtidig til:

– Jeg kommer ikke til å kaste bort tiden min på å tenke på spillere som er umulig å hente.

Hittil i sommer har Manchester United sikret seg den svenske midtstopperen Victor Lindelöf fra Benfica og den belgiske kraftspissen Romelu Lukaku fra Everton.

